Korea Płd.: Prezydent określił Japonię mianem „partnera”, wzbudzając nadzieje na naprawę relacji

Japonia z agresora stała się partnerem, wyznającym te same wartości, co my – oświadczył w środę prezydent Korei Płd. Jun Suk Jeol. Media w obu krajach oceniają to jako apel o naprawę trudnych relacji, które pogorszyły się z powodu sporów o odszkodowania wojenne.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W przemówieniu z okazji rocznicy Ruchu 1 Marca z 1919 roku, gdy Koreańczycy protestowali przeciwko japońskiej okupacji, Jun przedstawił "jasny plan zarządzania relacjami Seulu z Tokio w kontekście trójstronnej koalicji z udziałem USA, głównego sojusznika zarówno Korei Południowej, jak i Japonii" - ocenił dziennik "Korea Herald".

"Japonia przekształciła się z militarystycznego agresora z przeszłości w partnera, który wyznaje te same uniwersalne wartości, co my" - powiedział południowokoreański prezydent. Ocenił, że budowa więzi z takimi partnerami w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa jest pilnym zadaniem.

Jun podkreślił, że trójstronna współpraca z Japonią i USA "stała się ważniejsza niż kiedykolwiek" dla radzenia sobie z kryzysami w sferze bezpieczeństwa, w tym z rosnącym zagrożeniem jądrowym ze strony Korei Północnej.

Stany Zjednoczone starają się w ostatnich miesiącach zacieśnić relacje z partnerami i sojusznikami w Azji, w tym z Koreą Południową i Japonią, w związku z narastającą rywalizacją USA z Chinami i aktywnością wojskową Pekinu na okolicznych morzach.

Według ekspertów przemówienie Juna to oznaka determinacji, by Korea Płd. i Japonia uwolniły się od trwającego od lat sporu historycznego o odszkodowania dla Koreańczyków zmuszanych do pracy w japońskich fabrykach i Koreanek wykorzystywanych seksualnie przez japońskich żołnierzy w czasie II wojny światowej - podał "Korea Herald".

Japońska agencja prasowa Kyodo zaznacza, że w przemówieniu Juna nie pojawiły się konkretne odniesienia do tych sporów. Kyodo ocenia jednak, że określenie Japonii jako "partnera" pokazało gotowość prezydenta Korei Płd. do poprawy dwustronnych stosunków.

Relacje na linii Seul-Tokio pogorszyły się w 2018 roku, gdy sąd najwyższy Korei Płd. nakazał dwóm japońskim firmom wypłatę odszkodowań osobom zmuszanym do pracy w czasie japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego (1910-1945). Firmy odmówiły, a japoński rząd utrzymuje, że kwestia odszkodowań została "całkowicie i ostatecznie" zamknięta przez porozumienie zawarte przez oba kraje w 1965 roku.

Spór rozszerzył się na płaszczyznę gospodarczą, gdy w odpowiedzi na wyrok południowokoreańskiego sądu rząd Japonii wprowadził ograniczenia w eksporcie do Korei Płd. niektórych rodzajów strategicznych materiałów wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym. W odwecie Korea Płd. groziła nieprzedłużeniem umowy o dzieleniu się informacjami wywiadowczymi, co według komentatorów mogłoby narazić na szwank współpracę wojskową obu państw z USA. Ostatecznie umowę przedłużono.

Obecnie Korea Płd. i Japonia rozmawiają na temat rozwiązania sporu. Seul zaproponował w styczniu, że południowokoreańska fundacja wypłaci odszkodowania w imieniu japońskich firm, i wezwał Tokio do wyrażenia "szczerej skruchy". Władze Japonii rozważają tę propozycję - podała agencja Kyodo.