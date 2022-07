Korea Płd.: Prezydent rozkazał szybko i mocno ukarać Koreę Północną w przypadku prowokacji

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol rozkazał w środę wojsku, aby w przypadku prowokacji ze strony Korei Północnej ukarać ją "szybko i mocno" - przekazało biuro prezydenta w oświadczeniu po spotkaniu głowy państwa z głównymi dowódcami południowokoreańskich sił zbrojnych w bazie Gyeryongdae, 160 km na południe od Seulu.

Było to pierwsze spotkanie prezydenta z najwyższymi rangą wojskowymi w kraju od objęcia przez niego stanowiska w maju. Od tamtego czasu Korea Północna przeprowadziła serię testów rakietowych krótkiego i dalekiego zasięgu oraz wykazywała oznaki przygotowań do siódmej próby nuklearnej.

Yoon podkreślił, że "wszelkie prowokacje" spotkają się ze stanowczą odpowiedzią ze strony Korei Południowej w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi.

"Prezydent Yoon podkreślił, że w czasie, gdy niepewność w zakresie bezpieczeństwa w Republice Korei i w Azji Północno-Wschodniej rośnie bardziej niż kiedykolwiek, musimy zapewnić sobie mocne zdolności obronne, aby bronić bezpieczeństwa kraju i interesu narodowego" - podano w oświadczeniu, cytowanym przez południowokoreańską agencję Yonhap.

Yoon wezwał do zbudowania silnej zdolności reagowania, która obejmuje trójosiowy system, mający na celu powstrzymanie Korei Północnej przed użyciem broni i pocisków atomowych oraz zmniejszenie jej potencjału do przeprowadzania prowokacji. System trójosiowy odnosi się do Masowej Kary i Odwetu Korei (Korea Massive Punishment and Retaliation), planu obezwładnienia północnokoreańskich przywódców na wypadek poważnego konfliktu, w tym platformy ataków prewencyjnych typu "kill chain" oraz systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

"Jako naczelny dowódca sił zbrojnych prezydent Yoon wyraził swoje zaangażowanie w zapewnienie aktywnego wsparcia w ustanowieniu pozycji obronnej, w której nasze wojsko może walczyć i wygrywać, oraz w osiąganiu krajowych innowacji w dziedzinie obronności" - podało biuro.