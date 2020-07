Korea Płd.: Recesja i największy spadek eksportu od 1963 roku

Korea Południowa w drugim kwartale br. weszła w recesję przy największym skurczu PKB od 1998 roku i najpoważniejszym spadku eksportu od 1963 roku, wywołanym pandemią, która doprowadziła też do częściowego zastoju w produkcji - pisze w czwartek Reuters.

Bank Korei, czyli bank centralny kraju, poinformował w czwartek, że eksport w drugim kwartale zmalał o 16,6 proc.

Kryzys częściowo sparaliżował produkcję przemysłową, a spadek wzrostu PKB w drugim kwartale wyniósł 3,3 proc. W ujęciu rok do roku PKB Korei Południowej spadło o 2,7 proc.

Eksport, który odpowiada za blisko 40 proc. gospodarki kraju, w największym stopniu przyczynił się do zapaści gospodarczej.

Mimo to w połowie lipca prezydent Mun Dze In zapowiedział, że rząd przeznaczy 114 bln wonów (376 mld zł) z państwowych funduszy na rozwój ekologicznych branż przemysłu; plan "Zielonego Nowego Ładu" ma stworzyć 1,9 mln miejsc pracy. Do 2022 roku rząd planuje stworzyć ich 890 tys.

Projekt, nazywany tak w nawiązaniu do "Nowego Ładu" (New Deal) prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, ma pomóc Korei Południowej przezwyciężyć kryzys związany z pandemią koronawirusa i sprawić, że jej gospodarka stanie się niskoemisyjna i będzie "nadawała tempo" na świecie.

W pierwszym kwartale gospodarka kraju Korei Płd. skurczyła się o 1,4 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 roku, co było największym spadkiem od 2008 roku. Pandemia uderzyła w przemysł, eksport, konsumpcję i zatrudnienie. W kwietniu odnotowano największy spadek liczby miejsc pracy od 1999 roku.