Korea Płd.: Ruszyła kampania szczepień; w planach odporność zbiorowa do jesieni

W Korei Płd. rozpoczęła się w piątek kampania szczepień przeciw Covid-19. Władze planują osiągnięcie odporności zbiorowej do listopada, by mieszkańcy mogli powrócić do normalnego życia. Na razie jednak restrykcje przeciwepidemiczne przedłużono o dwa tygodnie.

Pierwszą osobą, której w Korei Płd. podano szczepionkę brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca, jest 61-letnia pracownica domu opieki nad seniorami w Seulu. Szczepieniom przyglądał się prezydent Mun Dze In - podała agencja Yonhap.

Preparat firmy AstraZeneka będzie na razie podawany dorosłym, ale z wyłączeniem osób w wieku powyżej 65 lat i starszym, ponieważ doradzający rządowi panel ekspertów ocenił, że nie ma wystarczających danych o jego skuteczności w tej grupie wiekowej.

W sobotę mają również ruszyć szczepienia preparatem amerykańskiej firmy Pfizer. Panel ekspertów zalecił rządowi zatwierdzenie go dla wszystkich dorosłych, w tym - dla seniorów, a także dla młodzieży w wieku 16-17 lat.

Władze Korei Płd. zamówiły szczepionki w ilości, która z nawiązką wystarczyłaby dla wszystkich mieszkańców. Zgodnie z planem do września zaszczepionych ma zostać 70 proc. ludności tak, by do listopada w społeczeństwie wytworzyła się zbiorowa odporność.

"Wierzę, że początek szczepień (…) pomoże ludziom wrócić do normalnego życia codziennego i pobudzi ożywienie finansowe" - napisał na Facebooku minister finansów Hong Nam Ki.

Tymczasem obecne reguły dystansowania społecznego zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie, ponieważ w kraju wciąż pojawiają się skupiska infekcji - ogłosił w piątek premier Czung Sie Kiun. Dotyczy to między innymi zakazu zgromadzeń więcej niż czterech osób oraz restrykcji dotyczących kawiarni i restauracji.

Część ekspertów sceptycznie oceniła szanse na odporność zbiorową do listopada. Twierdzą oni, że do jej wytworzenia konieczne może się okazać zaszczepienie nawet 90 proc. społeczeństwa. Wskazywali również na możliwe komplikacje związane z nowymi wariantami koronawirusa.

