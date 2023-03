Korea Płd.: Rząd chce wydłużyć tydzień pracy do 69 godzin

Rząd Korei Południowej przedstawił w poniedziałek projekt zmian, który przewiduje maksymalne wydłużenie tygodnia pracy z 52 do 69 godzin, by umożliwić firmom większą elastyczność. Koreańczycy uchodzą już za jeden z najwięcej pracujących narodów świata.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Administracja sprzyjającego biznesowi prezydenta Jun Suk Jeola dąży do odwrócenia zmian wprowadzonych za czasów jego centrolewicowego poprzednika Mun Dze Ina, który w 2018 roku ograniczył liczbę nadgodzin w tygodniu do 12, argumentując to troską o jakość życia i chęcią przeciwdziałania spadającej liczbie rodzących się dzieci.

Projekt przedstawiony przez rząd Juna przewiduje możliwość obliczania nadgodzin w dłuższych okresach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Ma to pozwolić na zwiększanie wymiaru pracy nawet do 69 godzin w tygodniach, gdy jest dużo do zrobienia, pod warunkiem, że zostanie to wyrównane w innym okresie.

Propozycja spodobała się przedsiębiorcom, ale prawdopodobnie napotka opór w parlamencie, ponieważ sprzeciwia jej się główna partia opozycyjna, która posiada tam większość mandatów - oceniają komentatorzy. Projekt krytykują również związki zawodowe.

"Ta nowelizacja sprawia, że legalna jest praca od godz. 9 rano do północy" - oceniła w komunikacie Koreańska Konfederacja Związków Zawodowych, dodając, że na zmianach zyskałaby tylko kadra kierownicza firm.

Rząd będzie teraz przez 40 dni zbierał opinie na temat projektu i zamierza zgłosić go do parlamentu w czerwcu lub lipcu - podała agencja Yonhap.

Korea Południowa słynie z kultury pracy z dużą liczbą nadgodzin. Nawet po ograniczeniu tygodnia pracy do 52 godzin Koreańczycy uchodzili za jeden z najdłużej pracujących narodów. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2021 roku przeciętny południowokoreański pracownik przepracował 1915 godzin, a wśród prawie 40 państw uwzględnionych w rankingu więcej pracowali tylko mieszkańcy Meksyku, Kostaryki, Kolumbii i Chile.