Korea Płd.: Rząd chce zamówić szczepionki na Covid-19 dla 60 proc. mieszkańców

Rząd Korei Południowej chce poprzez mechanizm Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i od firm prywatnych zamówić szczepionki przeciw Covid-19 dla 30 mln obywateli, czyli około 60 proc. mieszkańców kraju – ogłosiło we wtorek ministerstwo zdrowia.

Dawki dla 10 mln osób mają pochodzić z planu dystrybucji szczepionek COVAX, opracowywanego wspólnie przez WHO i Globalne Stowarzyszenie na rzecz Szczepionek (GAVI). Pozostałe mają zostać zakupione na drodze umów z firmami prywatnymi - przekazał resort. Podejrzewa się, że każda osoba będzie musiała przyjąć dwie dawki szczepionki.

"Wstępny cel zaszczepienia 60 proc. mieszkańców zakłada wytworzenie w kraju odporności stadnej, która może złagodzić niepokój społeczeństwa związany z koronawirusem" - powiedział szef wydziału polityki branżowej w ministerstwie zdrowia Lim In Tek, cytowany przez koreańską agencję prasową Yonhap.

Lim wyraził również przekonanie, że Seul będzie w stanie w odpowiednim czasie zapewnić dawki dla 20 mln osób od firm prywatnych. "Rząd planuje zaangażować się we wspólne rozmowy z każdą firmą, która opracuje bezpieczną, potwierdzoną szczepionkę przeciw Covid-19" - zaznaczył.

W Korei Płd. od prawie dwóch tygodni wykrywanych jest mniej niż 200 nowych infekcji dziennie, ale władze wyrażają zaniepokojenie z powodu dużego, 25-procentowego udziału przypadków, w których nie udaje się ustalić drogi zakażenia - podał Yonhap.

We wtorek służby medyczne zgłosiły 106 nowych infekcji, a łączny bilans wzrósł do 22 391. Zmarło również czworo kolejnych zakażonych pacjentów, co podniosło bilans zgonów odnotowanych od początku pandemii do 367 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).

