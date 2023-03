Korea Płd.: Rząd wycofuje się z planu wydłużenia maksymalnego tygodnia pracy do 69 godzin

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol nakazał rządowi dopracowanie projektu zmian prawa, które zezwoliłoby na wydłużenie maksymalnego tygodnia pracy nawet do 69 godzin. Projekt skrytykowały młode osoby – podała w czwartek agencja Yonhap.

"Prezydent Jun zdaje sobie sprawę, że nie można pracować więcej niż 60 godzin w tygodniu, nawet jeśli wykonuje się nadgodziny" - powiedział dziennikarzom wysokiej rangi prezydencki sekretarz ds. spraw społecznych An Sang Hun.

Rząd ma opracować "środek uzupełniający" do projektu po wysłuchaniu uwag pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych, zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz osób z "pokolenia MZ" - dodał Anh, używając koreańskiego określenia na tzw. millenialsów i pokolenie Z, czyli osoby urodzone w latach 1981-2012.

Młodzi ludzie sprzeciwiają się projektowi, bo obawiają się, że będą zmuszani do zbyt długiej pracy - podał Yonhap.

Związki zawodowe wyraziły już swoje zdanie na temat proponowanych zmian. Koreańska Federacja Związków Zawodowych wezwała w czwartek do całkowitego zarzucenia projektu. "Ciało człowieka nie jest maszyną" - napisała w swoim apelu, oceniając, że zmiany doprowadziłyby do przypadków przepracowania.

Administracja sprzyjającego biznesowi Juna dąży do odwrócenia zmian wprowadzonych za czasów jego centrolewicowego poprzednika Mun Dze Ina, który w 2018 roku ograniczył maksymalną liczbę godzin pracy w tygodniu do 52, argumentując to troską o jakość życia i chęcią przeciwdziałania spadającej liczbie rodzących się dzieci.

Projekt przedstawiony przez rząd Juna przewidywał natomiast możliwość obliczania nadgodzin w dłuższych okresach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Miało to pozwolić na zwiększanie wymiaru pracy nawet do 69 godzin w tygodniach, gdy jest dużo do zrobienia, pod warunkiem, że zostanie to wyrównane w innym okresie.

Korea Południowa słynie z kultury pracy z dużą liczbą nadgodzin. Nawet po ograniczeniu tygodnia pracy do 52 godzin Koreańczycy uchodzili za jeden z najdłużej pracujących narodów. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2021 roku przeciętny południowokoreański pracownik przepracował 1915 godzin, a wśród prawie 40 państw uwzględnionych w rankingu więcej pracowali tylko mieszkańcy Meksyku, Kostaryki, Kolumbii i Chile.