Korea Płd.: Sąd nakazał sprzedaż aktywów Mitsubishi, by wypłacić odszkodowania z czasów wojny

Południowokoreański sąd wydał bezprecedensowy nakaz sprzedaży aktywów przejętych od japońskiej firmy Mitsubishi Heavy Industries w celu wypłaty odszkodowań dla robotnic przymusowych z czasów II wojny światowej. Poszkodowane dostaną po 209 mln wonów (176 700 dolarów) - podała AFP we wtorek.

Stosunki między obu państwami są od dekad napięte z powodu brutalnych rządów kolonialnych Japonii w Korei Południowej w latach 1910-45. Według Seulu ok. 780 tys. Koreańczyków zmuszono do pracy przymusowej. Japońska armia zmuszała też wiele kobiet do świadczenia usług seksualnych.

W poniedziałek sąd okręgowy w Daejeon (środkowa część Korei Południowej), zdecydował, że należy sprzedać dwa przejęte przez Koreę patenty i dwa znaki towarowe należące do Mitsubishi, by wypłacić odszkodowania dwóm kobietom po 90-tce, które zmuszano do robót podczas drugiej wojny światowej.

Koreańska agencja informacyjna Yonhap zaznaczyła, że jest to wydarzenie bez precedensu w historii koreańskiego sądownictwa.

Orzeczenie spowodowało złość wśród Japończyków. We wtorek w Tokio doszło do wielu protestów - podała AFP.

Rzecznik rządu japońskiego Katsunobu Kato uznał koreańskie orzeczenie za "wyraźne narusza prawa międzynarodowego". "Strona japońska zażądała od południowokoreańskiej (...) natychmiastowego podjęcia odpowiednich środków". Dodał, że "wspomniana firma" odwoła się od koreańskiego werdyktu.

Japonia i Korea Południowa nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1965 r. Zawarto wówczas traktat, który obejmował pakiet naprawczy w wysokości ok. 800 mln dolarów, ustalono, że roszczenia między krajami a obywatelami zostały "uregulowane całkowicie i ostatecznie".