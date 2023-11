Korea Płd.: Sekretarz obrony USA Austin: niewykluczone kolejne naloty na irańskie cele w Syrii

Stany Zjednoczone nie wykluczają kolejnych nalotów na grupy powiązane z Iranem, jeśli ataki na siły amerykańskie w Iraku i Syrii nie ustaną – zapowiedział sekretarz obrony Lloyd Austin kilka godzin po przeprowadzonej nocą z niedzieli na poniedziałek operacji wymierzonej w irańskie cele w Syrii.

W odpowiedzi na co najmniej 40 ataków, które zostały w ostatnich tygodniach przeprowadzone na wojska amerykański i koalicyjne w Iraku i Syrii, siły zbrojne USA przeprowadziły w niedzielę "precyzyjne uderzenia" na obiekty we wschodniej Syrii. Cele były wykorzystywane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i grupy powiązane z Iranem. Były to trzeci przeprowadzony w tym czasie, odwetowy nalot wojsk amerykańskich na związane z Syrią cele - przekazała agencja AP.

Naloty sił amerykańskich "mają na celu zakłócenie i pogorszenie swobody działania tych grup, które są bezpośrednio odpowiedzialne za ataki na siły USA w Iraku i Syrii" - powiedział Austin dziennikarzom na konferencji prasowej w Seulu.

"Te ataki muszą się skończyć, a jeśli się nie skończą, to nie zawahamy się zrobić tego, co konieczne, aby chronić żołnierzy" - podkreślił sekretarz obrony USA.

W atakach na wojska amerykańskie co najmniej 45 żołnierzy doznało urazów lub niewielkich obrażeń.

Kontyngent, który USA utrzymują obecnie w Iraku, liczy 2,5 tys. żołnierzy, ponadto 900 amerykańskich wojskowych stacjonuje w Syrii. Zadaniem tych oddziałów jest wspieranie lokalnych wojsk w walce z wciąż działającym na tych ternach Państwem Islamskim.