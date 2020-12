Korea Płd.: Seul objęty nowymi restrykcjami w związku ze wzrostem zakażeń

W związku z nową falą zakażeń w Seulu, rząd Korei Płd. wprowadził w niedzielę szereg dodatkowych restrykcji, które mają ograniczyć rozwój epidemii w stolicy kraju. Uzupełniają one listę ogólnokrajowych ograniczeń, jakie wprowadzono w sobotę.

W ciągu ostatniej doby Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC) zarejestrowały w całej Korei Płd. 631 nowych zakażeń. To najwyższy dobowy przyrost od 9 miesięcy. Wyższe rezultaty notowano tylko na przełomie lutego i marca, gdy epidemia koronawirusa w Korei Płd. znajdowała się w punkcie szczytowym. Dzięki konsekwentnej polityce władz i zdyscyplinowaniu społeczeństwa Korei Płd. udało się dość szybko uporać z pierwszą falą epidemii.

Wraz z notowanym od kilku dni wzrostem liczby zakażonych, spośród których 27 proc. to mieszkańcy Seulu, 22 proc. mieszkańcy miasta Gyeongju, a 19 proc. - Daegu, całkowita liczba tzw. aktywnych zakażeń wzrosła w kraju do 7873. Rodzi to uzasadnione obawy o dostępność miejsc w południowokoreańskich szpitalach - zaznaczono w komunikacie opublikowanym w niedzielę przez KCDC.

Od lutego w Korei Płd. odnotowano w sumie 37 546 zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i 545 zgonów spowodowanych Covid-19. W ciągu ostatniej doby zmarło 5 osób.

Od soboty w całej Korei Płd. obowiązują nowe, zaostrzone przepisy epidemiologiczne, dotyczące m.in. funkcjonowania handlu oraz gastronomii przez najbliższe dwa tygodnie. W przypadku Seulu przyjęte w sobotę ograniczenia zakładały obowiązek zamykania barów, restauracji i klubów o godz. 21, a także zmniejszenie o 30 proc. częstotliwości kursowania transportu miejskiego.

W niedzielę południowokoreański rząd dodał do tych restrykcji zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Wprowadzono też ograniczenia dotyczące liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach religijnych i uczniów mogących przebywać w jednej klasie podczas lekcji szkolnych. Siłownie, sale gimnastyczne oraz kluby karaoke będą zaś musiały zmniejszyć o połowę liczbę osób, jakie mogą się w nich jednorazowo znajdować - pisze południowokoreańska agencja Yonhap. Ograniczenia te mają obowiązywać w Seulu przez trzy tygodnie - do końca grudnia.