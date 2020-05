Korea Płd.: Trzy nowe przypadki koronawirusa - najmniej od 18 lutego

Władze Korei Południowej poinformowały we wtorek o trzech nowych zakażeniach koronawirusem wśród osób, które wróciły lub przybyły z zagranicy. To najniższy dobowy wynik od 18 lutego. Jest to również kolejny dzień bez wykrycia nowych infekcji lokalnych.

Od prawie tygodnia w Korei Płd. zgłaszanych jest mniej niż 10 przypadków dziennie, a w ciągu ostatnich pięciu dni wykryto tylko jedną infekcję, do której doszło na terytorium kraju - wynika z danych przekazanych przez agencję prasową Yonhap.

Łącznie w Korei Płd. potwierdzono 10 804 przypadki koronawirusa, a 254 osoby zmarły.

W związku ze spadkiem liczby wykrywanych infekcji rząd w Seulu zdecydował o rozluźnieniu prowadzonej od półtora miesiąca kampanii dystansowania społecznego i wejściu w nowy etap walki z pandemią, określany jako "kwarantanna w życiu codziennym". Ma ona obowiązywać od środy i umożliwić mieszkańcom aktywność społeczną i gospodarczą przy zachowaniu ostrożności.

"Dystansowanie społeczne w życiu codziennym nie oznacza zakończenia Covid-19. Oznacza ono, że każdy obywatel jest teraz odpowiedzialny za własną higienę" w życiu społecznym - podkreślił we wtorek minister zdrowia Park Neung Hu.

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In również przestrzegł przed utratą czujności, ale zaznaczył, że sytuacja szybko się stabilizuje. "Środki kwarantanny podjęte przez Koreę Południową stały się globalnym standardem, a jutro kraj przechodzi na dystansowanie społeczne w życiu codziennym" - dodał.

Wiceminister zdrowia Kim Gang Lip oświadczył natomiast, że rozważane jest obniżenie alertu epidemicznego o jeden stopień z obecnego poziomu najwyższego w czterostopniowej skali. Zaznaczył jednak, że raczej nie spowoduje to istotnych zmian w rządowej odpowiedzi na epidemię.

We wtorek z ponad miesięcznym opóźnieniem rozpoczął się w Korei Płd. sezon ligi bejsbolowej KBO. Pięć pierwszych spotkań rozegrano bez udziału widzów, a stadiony pozostaną zamknięte dla publiczności do odwołania - przekazał Yonhap.

Korei Płd. udało się opanować lawinowy wzrost liczby zachorowań bez stosowania odgórnych, powszechnych zakazów wychodzenia z domów czy przemieszczania się. Jeszcze na przełomie lutego i marca w kraju notowano codziennie po kilkaset nowych zakażeń.

W ok. 51-milionowym kraju na koronawirusa przebadano dotychczas ponad 640 tys. osób, z czego u ponad 96 proc. testy dały wynik negatywny. Obecnie w Korei Płd. są 5533 łóżka szpitalne zarezerwowane dla pacjentów ciepiących na Covid-19, spośród których 4649 jest wolnych - przekazał wiceminister Kim.

