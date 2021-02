Korea Płd.: Warunkowa zgoda na pierwsze krajowe lekarstwo na Covid-19

Władze Korei Płd. wydały w piątek warunkową zgodę na stosowanie opracowanego przez koncern Celltrion leku na Covid-19 opartego na przeciwciałach. To pierwszy dopuszczony do użytku krajowy specyfik przeznaczony do leczenia tej choroby.

Eksperymentalny preparat o nazwie CT-P59 będzie można podawać chorym na Covid-19 pacjentom w grupie ryzyka, a więc w wieku 60 lat lub starszym oraz cierpiącym na niektóre schorzenia współistniejące - oświadczyło ministerstwo bezpieczeństwa żywności i leków.

Zezwolenie uzależniono jednak od przekazania przez Celltrion wyników prób klinicznych trzeciej fazy - zaznacza koreańska agencja prasowa Yonhap.

W styczniu Celltrion ogłosił wyniki globalnego badania drugiej fazy, oceniając, że CT-P59 skraca czas powrotu do zdrowia i zwiększa szanse na wyleczenie ciężkich przypadków Covid-19.

Obecnie koncern planuje próby trzeciej fazy w kilkunastu krajach, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności preparatu. Firma chce również w najbliższych miesiącach złożyć wnioski o dopuszczenie go do użycia w USA i UE - podał Yonhap.

CT-P59 przyjmowany jest w formie kroplówki podawanej przez 90 minut.

Andrzej Borowiak