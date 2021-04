Korea Płd. wciąż z najniższym na świecie współczynnikiem dzietności

Współczynnik dzietności w Korei Płd. wynosi w 2021 roku 1,1 i w dalszym ciągu jest najniższy na świecie – podała w środę agencja Yonhap, opisując dane z najnowszego raportu Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNPFA), w którym zestawiono 198 państw.

Współczynnik dzietności, czyli średnia prognozowana liczba dzieci urodzonych w ciągu całego życia przez jedną kobietę, nie zmienił się w Korei Płd. od poprzedniego roku. Kraj od dawna mierzy się z poważnym problemem starzenia się społeczeństwa.

Wskaźnik dla Korei Płd. jest również znacznie niższy od światowej średniej, która wynosi 2,4 - wynika z danych UNFPA. Aby utrzymać liczbę ludności na stałym poziomie, współczynnik musi wynosić około 2,1.

W Korei Płd. "występuje niski współczynnik dzietności, a społeczeństwo szybko się starzeje. Odsetek ludności w wieku 0-14 lat wzrósł do 12,3 proc., co jest zbliżone do poziomu w Japonii i stanowi mniej więcej połowę światowej średniej, która wynosi 25,3 proc." - ocenił UNFPA.

Yonhap podkreśla, że odsetek młodych ludzi w społeczeństwie nigdzie nie jest niższy niż w Japonii i Korei Płd.

Udział osób w wieku ponad 65 lat w Korei Płd. wzrósł natomiast przez ostatni rok z 15,8 do 16,6 proc. To znacznie więcej niż w całej populacji światowej, w której seniorzy stanowią 9,5 proc. z 7,87 mld ludzi.

Odsetek osób starszych w dalszym ciągu jest najwyższy w Japonii, gdzie przez ostatni rok wzrósł z 28,4 do 28,7 proc. Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy i Portugalia, gdzie wynosi on odpowiednio 23,6 i 23,1 proc.

Korea Płd. zajmuje 11. miejsce na świecie pod względem oczekiwanej długości życia, która wynosi tam 80 lat dla mężczyzn i 86 dla kobiet. W komunistycznej Korei Płn. jest to natomiast 69 lat w przypadku kobiet i 76 lat w przypadku mężczyzn - zaznacza Yonhap.

Andrzej Borowiak