Korea Płd.: Większość mieszkańców sądzi, że KRLD nie porzuci broni jądrowej

89,5 proc. mieszkańców Korei Południowej uważa, że komunistyczny reżim północnokoreański nigdy nie wyrzeknie się broni nuklearnej – wynika z ankiety Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego, opisywanej w piątek przez dziennik „Dzoson Ilbo”.

Gazeta przypomina, że w podobnym badaniu w 2017 roku, w szczytowym okresie napięć związanych z prowokacjami nuklearnymi i rakietowymi Pjongjangu, taki pogląd wyraziło 81,1 proc. ankietowanych.

W najnowszym badaniu ponad 41 proc. uczestników oceniło również, że rząd Korei Płd. nie jest w stanie zmusić Korei Płn. do porzucenia zbrojeń jądrowych. Niecałe 46 proc. poparło natomiast ideę poszukiwania dialogu i kompromisu z Pjongjangiem. Młodsi respondenci opowiadali się za pokojowym współistnieniem obu Korei, a starsi - za ich zjednoczeniem.

Ponad 90 proc. ankietowanych wierzy w istotność sojuszu z USA, a 85 proc. uważa, że obecność amerykańskich wojsk w Korei Płd. jest konieczna. Tylko niecałe 42 proc., o 12 pkt. proc. mniej niż przed rokiem, ocenia jednak, że byłyby one wciąż potrzebne, gdyby doszło do zjednoczenia - wykazało badanie. Według "Dzoson Ilbo" może to wynikać z trwającego sporu pomiędzy Seulem a Waszyngtonem w sprawie podziału kosztów utrzymania tych wojsk.

Ankietę przeprowadzono między 20 maja a 10 czerwca, a więc przed najnowszą eskalacją napięć i wysadzeniem w powietrze biura łącznikowego obu krajów przez Koreę Płn. W badaniu wzięło udział 1003 dorosłych mieszkańców Korei Płd., a jego wyniki ogłoszono w czwartek, przy okazji 70. rocznicy wybuchu wojny koreańskiej z lat 1950-1953.

Ten krwawy konflikt zbrojny przypieczętował podział Półwyspu Koreańskiego na komunistyczną Północ i kapitalistyczne Południe. Oba państwa koreańskie wciąż są formalnie w stanie wojny, ponieważ w 1953 roku zawarto jedynie rozejm.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wielokrotnie deklarował w ostatnich latach skłonność do "całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego", ale nigdy nie ogłosił konkretnego harmonogramu tego procesu. Negocjacje w tej sprawie pomiędzy Pjongjangiem a Waszyngtonem pozostają w impasie od zakończonego fiaskiem szczytu z udziałem Kima i prezydenta USA Donalda Trumpa z lutego 2019 roku.

Eksperci oceniali, że Kim raczej nie będzie chciał wyzbyć się broni, nad którą jego reżim pracował od dziesięcioleci. Zarówno dziadek obecnego przywódcy Kim Ir Sen, jak i jego ojciec, Kim Dzong Il, publicznie obiecywali wstrzymanie prac nad bronią nuklearną, ale kontynuowali je w tajemnicy. W 2006 roku, za panowania Kim Dzong Ila, Korea Płn. przeprowadziła swoją pierwszą próbę atomową.

Andrzej Borowiak