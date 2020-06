Korea Płd.: Władze: Bolton zniekształcił fakty na temat kontaktów z obiema Koreami

Były doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton zniekształcił fakty, opisując w swojej książce kontakty dyplomatyczne USA z Koreą Płd. i Płn. - oświadczyła w poniedziałek kancelaria prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina.

"Znaczna część (treści w książce dotyczących tego tematu - PAP) jest zniekształcona" - napisał w oświadczeniu dyrektor biura bezpieczeństwa narodowego w pałacu prezydenckim w Seulu Czung Eui Jong. Ocenił, że Bolton opisał sytuację z "własnego punktu widzenia", co nie odzwierciedlało "precyzyjnie faktów".

Czung zarzucił również byłemu doradcy Trumpa, że naruszył podstawowe zasady dyplomacji poprzez jednostronne ujawnienie szczegółów na temat rozmów pomiędzy państwami. Ocenił, że "bardzo poważnie" wpłynie to na przyszłe negocjacje, i wyraził nadzieję, że rząd USA podejmie środki, by "tak niebezpieczny przypadek" się nie powtórzył.

Ani Czung, ani inni krytykujący Boltona przedstawiciele południowokoreańskiego pałacu prezydenckiego nie wskazali konkretnie, którą część relacji byłego doradcy Trumpa uważają za zniekształconą lub nieprawdziwą - zaznacza południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Według ekspertów rewelacje Boltona mogą dodatkowo pogłębić wzajemną nieufność pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Były doradca zarzucił Trumpowi, że podejmował decyzje w sprawach zagranicznych, w tym w sprawie Korei Płn., w oparciu o kalkulacje dotyczące własnej reelekcji.

Książka "The Room Where It Happened. A White House Memoir" (ang. Pokój, w którym to się stało; pamiętnik z Białego Domu) opowiada o 17 miesiącach pracy Boltona w Białym Domu i ma oficjalną premierę we wtorek. Fragmenty książki przytaczają amerykańskie media, które uzyskały dostęp do jej treści.

Wśród wydarzeń opisywanych przez Boltona znalazło się między innymi trójstronne spotkanie Trumpa z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem i prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem we wsi Panmundżom na granicy obu Korei w czerwcu 2019 roku oraz zakończony fiaskiem szczyt Trump-Kim w Hanoi w lutym tego samego roku.

Bolton napisał między innymi, że działania dyplomatyczne na rzecz denuklearyzacji Korei Płn. były "wytworem Korei Południowej", nie zaś poważną strategią ze strony Waszyngtonu czy Pjongjangu - informowała stacja CNN. Zdaniem Boltona Trump i Kim nie chcieli, aby w spotkaniu w Panmundżomie uczestniczył Mun, ale ostatecznie zgodzili się na to po naciskach południowokoreańskiego prezydenta.

"Niepokoje Korei Północnej dotyczące kontaktów z Trumpem mogą się pogłębić, ponieważ ta książka obnażyła fakt, że amerykański przywódca podejmował działania dyplomatyczne w oparciu o kalkulacje polityczne" - ocenił cytowany przez Yonhap specjalista do spraw polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Inha, Nam Czang Hi.

"Obawiam się również, że fakt, iż takie treści ujawniane są przez byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, mogącego czasem prowadzić zakulisowe, potajemne negocjacje z Koreą Północną, może zmniejszyć przestrzeń dyplomatyczną dla tajnych rozmów między Waszyngtonem a Pjongjangiem" - dodał ekspert.

Bolton, który znany jest z twardego stanowiska wobec Korei Płn., jako doradca ds. bezpieczeństwa narodowego proponował zastosowanie wobec niej "libijskiego modelu" denuklearyzacji, czyli zmuszenie jej do bezwarunkowego porzucenia zbrojeń jądrowych. Na jego wypowiedzi gniewnie reagowały władze w Pjongjangu.

Bolton przestał pracować w Białym Domu we wrześniu 2019 roku. Trump mówił, że go zwolnił, Bolton twierdził, że zrezygnował sam.

Andrzej Borowiak