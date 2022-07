Korea Płd.: Wyciek trującego gazu w stacji uzdatniania wody; jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zmarła, a dwie są w stanie krytycznym po wycieku toksycznego gazu w miejskiej stacji uzdatniania wody w Daegu na południowym wschodzie Korei Południowej – podała w środę agencja prasowa Yonhap.

W środę rano około 60-letni pracownik czyszczący zbiornik do przechowywania wody stracił przytomność i upadł na dno zbiornika. Przewieziono go do szpitala, ale nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było zatrucie cyjanowodorem - poinformowała policja i straż pożarna.

Dwaj inni pracownicy zakładu, którzy próbowali pomóc mężczyźnie, również stracili przytomność wewnątrz zbiornika. Obecnie są w stanie krytycznym - podał Yonhap.

Urzędnicy stacji uzdatniania wody twierdzą, że zbiornik został wcześniej przewietrzony, ale nie jest jasne, czy dokonano pomiarów pod kątem cyjanowodoru - dodała południowokoreańska agencja.