Korea Płd.: Wykryto pierwsze zakażenie brazylijską mutacją koronawirusa

W Korei Południowej potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia mutacją koronawirusa pochodzącą z Brazylii. Wszystkie osoby przybywające z tego kraju do Korei Płd. będą po przylocie badane – podała we wtorek agencja Yonhap.

Według dziennika "Dzoson Ilbo" zakażona odmianą brazylijską SARS-CoV-2 jest osoba, która 10 stycznia przybyła do Korei Płd. z Brazylii poprzez Niemcy. Infekcję wykryto u niej na lotnisku i stamtąd skierowano na kwarantannę.

By zapobiegać rozprzestrzenieniu się nowych odmian koronawirusa, które mogą być bardziej zaraźliwe, rząd Korei Płd. przedłużył również o tydzień zakaz bezpośrednich lotów do kraju z Wielkiej Brytanii, który obowiązuje od 23 grudnia.

Od poniedziałku wszyscy obcokrajowcy przybywający do Korei Płd. muszą przedstawić ujemny wynik testu PCR na obecność koronawirusa, wykonanego maksymalnie 24 godziny przed przylotem.

Osoby podróżujące z Brazylii, w tym obywatele Korei Płd., muszą przejść kolejne badanie po przylocie i pozostać w izolacji do czasu otrzymania negatywnego wyniku. Takie przepisy wprowadzono już w ubiegłym tygodniu w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i RPA.

W Korei Płd. zdiagnozowano już łącznie 18 przypadków infekcji nowymi odmianami koronawirusa, w tym 15 zakażeń wariantem opisanym po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, dwa odmianą wykrytą początkowo w RPA oraz jeden - mutacją pochodzącą z Brazylii.

Z dotychczasowych ustaleń naukowców w Wielkiej Brytanii i RPA wynika, że wykryte tam nowe mutacje mogą być nawet o 50 proc. bardziej zaraźliwe niż wcześniejsze odmiany, ale nie powodują cięższego przebiegu Covid-19. Wariant brazylijski nie został jeszcze wystarczająco zbadany.

W Korei Płd. od ponad tygodnia utrzymuje się trend spadkowy liczby wykrywanych infekcji. We wtorek służby medyczne zgłosiły 386 nowych zakażeń, a łączny bilans wzrósł do 73 115. Zmarło również kolejnych 19 zakażonych pacjentów, co podniosło ogólny bilans zgonów do 1283.

Andrzej Borowiak