Korea Płd.: Wywiad: Korea Płn. wysłała do Rosji milion pocisków artyleryjskich

Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 transportów amunicji do wykorzystania w wojnie z Ukrainą, co odpowiada milionowi pocisków artyleryjskich, podał w środę wywiad Korei Południowej.

Korea Północna znajduje się w końcowej fazie przygotowań do wystrzelenia satelity szpiegowskiego i szanse na powodzenie trzeciej próby są duże, podała w środę agencja informacyjna Yonhap, powołując się na służbę wywiadowczą Korei Południowej.

W ubiegłym tygodniu resort obrony Wielkiej Brytanii w swoim raporcie wskazał, że Rosja zaoferowała Korei Północnej za przekazywaną amunicję i sprzęt wojskowy wsparcie finansowe, gospodarcze, dostarczania technologii wojskowych i współpracę w innych obszarach zaawansowanych technologii, w tym dotyczących przestrzeni kosmicznej.