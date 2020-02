Korea Płd.: Yonhap: pierwszy zgon związany z koronawirusem; 53 nowe infekcje

W Korei Południowej zmarł pierwszy pacjent zakażony koronawirusem, a władze poinformowały o wykryciu w ciągu jednego dnia 53 nowych infekcji; łączna liczba przypadków odnotowanych w tym kraju wzrosła tym samym do 104 – podała w czwartek agencja Yonhap.

Według południowokoreańskiej agencji zmarły na zapalenie płuc mężczyzna był leczony w szpitalu w mieście Czeongdo na południowym wschodzie kraju. Potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem - podała agencja, powołując się na niewymienionych z nazwisk urzędników służby zdrowia.

Służby medyczne starają się ustalić dokładną przyczynę zgonu - zaznaczył Yonhap.

"Na tym etapie (rząd) ocenia, że Covid-19 rozprzestrzenia się lokalnie na ograniczoną skalę" - powiedział dziennikarzom wiceminister zdrowia i opieki społecznej Kim Kang Lip, odnosząc się do choroby wywoływanej przez koronawirus. Dodał, że alert w związku z patogenem pozostaje na poziomie "pomarańczowym", czyli trzecim pod względem powagi.

W większości nowo zdiagnozowanych przypadków pacjenci nie byli ostatnio w Chinach, skąd rozprzestrzenia się epidemia, ani w krajach Azji Południowo-Wschodniej - zaznaczyły Koreańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC).

Najwięcej spośród 53 nowych zakażeń wykryto w mieście Daegu w środkowej części Korei Płd. 23 z nich wiązane są z jedną z pacjentek, która według władz mogła przekazać wirusa około 40 innym osobom, zanim wykryto u niej zakażenie.

Do infekcji miało dochodzić między innymi na nabożeństwach jednego z ruchów religijnych. Grupa poinformowała, że wstrzymuje nabożeństwa w Daegu w związku z wirusem. Mer Daegu Kwon Jong Dzin zaapelował natomiast do 2,5 mln mieszkańców miasta, by w miarę możliwości nie wychodzili na zewnątrz.

Wśród zarażonych jest między innymi marynarz południowokoreańskiej marynarki wojennej, który odwiedził niedawno Daegu. Jest to pierwszy przypadek zakażenia wśród personelu wojskowego - podał Yonhap.

W Chinach kontynentalnych do czwartku potwierdzono łącznie ponad 74,5 tys. infekcji; 2118 spośród zakażonych zmarło, a ponad 16 tys. wyzdrowiało i opuściło już szpitale - przekazała chińska państwowa komisja zdrowia.

Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotychczas 10 zgonów, nie licząc mężczyzny zmarłego w Korei Płd. Trzy przypadki śmiertelne zanotowano w Japonii, po dwa w Iranie i Hongkongu oraz po jednym we Francji, na Filipinach i na Tajwanie.

Andrzej Borowiak