Korea Płd.: Zakaz wjazdu dla cudzoziemców, którzy byli w prowincji Hubei

Władze Korei Płd. wydały zakaz wjazdu na terytorium państwa cudzoziemców, którzy byli w Wuhan w środkowych Chinach, gdzie w grudniu odnotowano pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Zakaz będzie obowiązywać od wtorku - podała agencja Yonhap.

O wprowadzeniu zakazu wjazdu dla obcokrajowców przybywających z prowincji Hubei, odizolowanej przez władze chińskie od reszty kraju w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa, poinformował w niedzielę do południa premier Korei Płd. Czung Sie-Kiun.

Szef rządu w Seulu wskazał, że w trakcie weekendu odnotowano trzy nowe przypadki zakażeń, co zwiększyło liczbę zakażonych koronawirusem w Korei Płd. do 15 osób.

Zakaz nie dotyczy obywateli południowokoreańskich i członków ich rodzin.

Korea Płd. jest kolejnym krajem, który wprowadza zakaz wjazdu na swoje terytorium obcokrajowców, którzy byli bądź przejeżdżali tranzytem przez środkowe Chiny.

W sobotę taki zakaz wprowadziła Australia, a w niedzielę Nowa Zelandia, której rząd ogłosił, że nie będzie zezwalać na wjazd obcokrajowcom, którzy przybywają z Chin kontynentalnych. Rozporządzenie to ma obowiązywać od niedzieli do odwołania (w Australii od soboty). Ministerstwa Spraw Zagranicznych Australii i Nowej Zelandii zaleciły swym obywatelom, by zrezygnowali z podróży do Chin.

W piątek ograniczenia wjazdowe związane z koronawirusem ogłosiły również Stany Zjednoczone.

Epidemia nowego koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach, według danych na sobotę wieczór, wirusa wykryto już u 14 tys. osób, z czego 304 zmarło - ogłosiła państwowa komisja zdrowia ChRL.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.