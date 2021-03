Korea Płd. zapłaci o 13,9 proc. więcej za stacjonujące w kraju wojska USA

Korea Płd. zapłaci w tym roku za stacjonujące na jej terytorium wojska USA o 13,9 proc. więcej niż w roku 2019 – ogłosiło w środę MSZ w Seulu, opisując osiągnięte przez oba kraje porozumienie w sprawie podziału kosztów obrony na kolejne lata.

Umowę uzgodniono po ciągnących się przez dwa i pół roku negocjacjach, w czasie których administracja byłego prezydenta USA Donalda Trumpa naciskała na znaczne zwiększenie udziału Seulu w utrzymaniu ok. 28,5 tys. stacjonujących w Korei Płd. żołnierzy amerykańskich.

Porozumienie osiągnięto w niedzielę, po trzydniowych rozmowach głównych negocjatorów obu stron w Waszyngtonie. Agencja Yonhap podkreśla, że były to ich pierwsze spotkania twarzą w twarz, odkąd 20 stycznia władzę w Stanach Zjednoczonych przejął prezydent Joe Biden, który zapowiadał odbudowę relacji USA z sojusznikami.

"Ocenia się, że poprzez gładkie rozwiązanie tej kluczowej sprawy wkrótce po inauguracji administracji Bidena, Korea Płd. i USA zademonstrowały odporność łączącego je trwałego sojuszu" - napisano w komunikacie MSZ w Seulu.

Zgodnie z porozumieniem, które musi jeszcze zostać ratyfikowane przez południowokoreański parlament, Seul zapłaci za utrzymanie amerykańskich wojsk w 2020 roku tyle samo, co rok wcześniej, ponieważ poprzednia umowa wygasła w 2019 roku.

W roku 2021 opłata po stronie koreańskiej wyniesie 1,183 bln wonów (ponad miliard dolarów), czyli o 13,9 proc. więcej niż dwa lata wcześniej. Wzrost odzwierciedla zwiększenie w ubiegłym roku wydatków Korei Płd. na obronność o 7,4 proc. i wzrost kosztów zatrudnienia Koreańczyków w amerykańskich siłach stacjonujących w Korei Płd. o 6,5 proc.

Oba kraje uzgodniły również, że w kolejnych latach do 2025 roku koszty ponoszone przez Koreę Płd. będą rosły w takim samym tempie, jak budżet wojskowy kraju. Oznacza to wzrost o 5,4 proc. w przyszłym roku, ponieważ w roku bieżącym o taką wartość zwiększyły się wydatki Korei Płd. na obronność.

W lutym Waszyngton doszedł również do porozumienia z Tokio w sprawie podziału kosztów utrzymania ok. 55 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Japonii. Zgodnie z umową Tokio ma w roku podatkowym 2021 zapłacić około 200 mld jenów (1,91 mld USD) - informowało japońskie MSZ. Udział Japonii pozostanie więc na podobnym poziomie, co wcześniej, o co zabiegali Japończycy.

Andrzej Borowiak