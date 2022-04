Korea Płd.: Zełenski: w latach 50. walczyliście i świat was wsparł, teraz my oczekujemy tego samego

Dobrze wiecie, co oznacza walka o swoją ziemię, bo w latach 50. przyszli do was ci, którzy chcieli zniszczyć waszą wolność i tożsamość; walczyliście i świat was wsparł, a teraz my oczekujemy tego samego - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w przemówieniu wygłoszonym przed parlamentem Korei Południowej.

"Nie można mieć nadziei na to, że Rosja sama się zatrzyma. Nie można liczyć na to, że rozsądek wygra i rosyjska władza zrezygnuje z prowadzenia wojny. Rosję można jedynie zmusić do szukania pokoju, zaprzestania zniszczeń i torturowania ludzi, do szanowania opinii sąsiadów" - dodał Zełenski.

Ukraiński prezydent przekazał także, że Rosjanie walczący w wojnie na Ukrainie kierują się m.in. pobudkami wynikającymi z biedy, w jakiej żyją w Rosji, a "armia staje się dla wielu z nich jedynym sposobem na podniesienie poziomu życia".