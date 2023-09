Korea Płn.: Amerykański żołnierz zostanie wydalony z kraju; przyznał się do nielegalnego przekroczenia granicy

Amerykański szeregowy Trevis King, który w 18 lipca przedostał się na teren Korei Północnej, zostanie deportowany z kraju – poinformowała w środę północnokoreańska rządowa agencja KCNA. W trakcie dochodzenia Amerykanin miał wyznać, że żywił urazę z powodu nieludzkiego traktowania i dyskryminacji rasowej w armii amerykańskiej.

"Odpowiednie organy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej podjęły decyzję o deportacji amerykańskiego żołnierza Travisa Kinga zgodnie z prawem Republiki za nielegalne wkroczenie na terytorium republiki" - podała Koreańska Centralna Agencja Informacyjna (KCNA).

Szeregowy King dobrowolnie przekroczył wojskową linię demarkacyjną na Północy podczas wycieczki po strefie zdemilitaryzowanej między obiema Koreami.

Nie podano kiedy dojedzie do ekstradycji, ani w jaki sposób lub gdzie trafi amerykański żołnierz.

Ujawniając ostateczne wyniki śledztwa, agencja podała, że King zdecydował się na ten krok "w wyniku nieludzkiego traktowania w wojsku amerykańskim, panującego tam rasizmu i rozczarowania nierównością amerykańskiego społeczeństwa".

King uciekł 18 lipca br. z Korei Południowej, gdzie miał zatargi z prawem. Władze w Seulu zatrzymały go, a następnie przekazały amerykańskiemu dowództwu, które umieściło go w areszcie i wszczęło wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Niezależnie od tego sąd południowokoreański skazał go na grzywnę w wysokości 5 mln wonów (ok. 4 tys. USD).

Po opuszczeniu aresztu wojskowego miał wrócić do USA, jednak dołączył do wycieczki na granicę z Koreą Północną i z niewiadomych przyczyn przekroczył ją.