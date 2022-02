Korea Płn.: Kim Dzong Un gratuluje Chinom zimowych igrzysk olimpijskich

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pogratulował w czwartek Chinom udanej organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, które oficjalnie rozpoczną się w piątek. W specjalnej depeszy, zaadresowanej do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, Kim napisał, że jest to "kolejny etap na drodze do dobrobytu chińskiego narodu".

O gratulacjach z Pjongjangu poinformowała państwowa północnokoreańska agencja KCNA. "Igrzyska olimpijskie są wspólnym świętem narodów oraz sportowców ze wszystkich krajów świata, dążących do pokoju, przyjaźni i solidarności" - cytuje agencja słowa Kima.

Przywódca północnokoreańskiego reżimu napisał w depeszy, że "Pomyślne zorganizowanie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, pomimo światowego kryzysu zdrowotnego i bezprecedensowo trudnych okoliczności, jest kolejnym wielkim zwycięstwem, jakie odniosły socjalistyczne Chiny".

Kim zaznaczył też, że "Znicz olimpijski rozbłyskujący w Pekinie jasno dowodzi, że żadne trudności i wyzwania nie mogą nigdy powstrzymać Chińczyków przed energicznym postępem".

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie rozpocznie się w piątek o godz. 13.00 czasu polskiego.