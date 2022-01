Korea Płn.: Media państwowe potwierdziły wystrzelenie rakiet balistycznych

W piątek, podczas wizyty przywódcy Kim Dzong Una w fabryce amunicji produkującej "ważne systemy uzbrojenia", oficjalna Centralna Agencja Prasowa potwierdziła, że we wtorek i w czwartek przeprowadzono w KRLD testy rakiet nowej generacji.

We wtorek przetestowano pociski dalekiego zasięgu, a w czwartek przeprowadzono kolejny test, by potwierdzić moc konwencjonalnej głowicy do przenoszenia taktycznego pocisku kierowanego typu powierzchnia-ziemia - podała w piątek KCNA.

Kim podczas wizyty pochwalił fabrykę za postępy w "produkcji ważnych rodzajów broni" i podkreślił rolę zakładu w modernizacji sił zbrojnych kraju i realizacji narodowej strategii rozwoju potencjału obronnego.

To już szósta próba rakietowa Korei Północnej tylko w tym roku.

Reżim północnokoreański nasilił w ostatnich tygodniach testy uzbrojenia i zagroził USA odwetem za nałożenie na niego nowych sankcji.

Pjongjang twierdzi, że przetestował broń hipersoniczną i sugeruje, że może również wznowić próby broni jądrowej oraz międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), wstrzymane w 2017 r.