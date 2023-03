Korea Płn.: naciski USA, byśmy zrezygnowali z broni jądrowej, to wypowiedzenie wojny

Naciski Stanów Zjednoczonych, które na forum ONZ domagają się od nas rezygnacji z broni jądrowej, to wypowiedzenie wojny – oświadczył w środę w komunikacie dyrektor wydziału organizacji międzynarodowych MSZ Korei Północnej Dzo Czol Su.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield wezwała w poniedziałek państwa należące do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby przyłączyły się do starań o "całkowitą, możliwą do zweryfikowania i nieodwracalną" denuklearyzację Korei Północnej.

"Naciski na KRLD, by rozbroiła wszystkie swoje bomby jądrowe, dokładnie oznacza wypowiedzenie wojny" - oświadczył Dzo w komunikacie opublikowanym przez państwową północnokoreańską agencję prasową KCNA.

Dzo ocenił również, że potępianie Korei Północnej "ukazuje tylko porażkę dyplomacji w stylu amerykańskim". Ostrzegł, że Pjongjang "rozprawi się" z wszelkimi próbami zmuszenia go do tego rodzaju denuklearyzacji "w zgodzie z przepisami o siłach nuklearnych".

Przedstawiciel MSZ Korei Północnej odniósł się też osobiście do Thomas-Greendield. "Jeśli nadal będzie mówić i działać złośliwie, nie będąc ostrożną, jak teraz, jako pierwsza zostanie osądzona przez sprawiedliwość jako marionetka +imperium zła+" - napisał.

Rada Bezpieczeństwa ONZ odbyła w ubiegłym roku 10 zebrań poświęconych próbom rakiet balistycznych Korei Północnej, ale nie wydała żadnego formalnego dokumentu w tej sprawie z powodu sprzeciwu Chin i Rosji - podała południowokoreańska agencja Yonhap.

Pjongjang przeprowadził w ubiegłym roku rekordową liczbę prób rakietowych i kontynuuje je również w tym roku, protestując przeciwko wspólnym ćwiczeniom wojsk Korei Południowej i USA. W weekend wystrzelił do morza pocisk balistyczny krótkiego zasięgu i ogłosił, że była to próba "ataku nuklearnego na ważny wrogi cel". W ubiegłym tygodniu przetestował pocisk balistyczny o zasięgu międzykontynentalnym.