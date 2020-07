Korea Płn.: nie mamy zamiaru rozmawiać z USA

Korea Płn. nie ma zamiaru usiąść do stołu rokowań z USA - oświadczył we wtorek wysokiej rangi przedstawiciel północnokoreańskiego MSZ. Wezwał Koreę Płd. aby przestała "mieszać się" w stosunki amerykańsko - północnokoreańskie - poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Dyrektor generalny wydziału ds. amerykańskich w północnokoreańskim MSZ Kwon Dzong Gun, oskarżył Seul o "błędną interpretację" wcześniejszych wypowiedzi wiceministra tego resortu Czoe Son Hui i odrzucił jako "całkowicie bezpodstawne plotki" sugestie o możliwym kolejnym szczycie przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Kwon Dzong Un wypowiadał się na krótko przed oczekiwanym przybyciem we wtorek do Seulu zastępcy sekretarza stanu USA Stephena Bieguna. Ma on rozmawiać z przedstawicielami rządu Korei Południowej na temat możliwości wznowienia negocjacji z Pjongjangiem na temat jego arsenału nuklearnego.

Wcześniej prezydent Korei Południowej Mun Dze In oferował mediację między Kimem i Trumpem i sugerował, że obaj przywódcy mogliby spotkać się jeszcze przed wyborami w USA w listopadzie br.

"To jest czas aby (Seul) przestał się mieszać w nie swoje sprawy, ale wydaje się, że nie na to lekarstwa. Jeszcze raz powtarzam dobitnie - nie mamy zamiaru rozmawiać twarzą w twarz ze Stanami Zjednoczonymi" -powiedział Kwon w relacji KCNA.

Trump i Kim spotkali się po raz pierwszy w 2018 r. w Singapurze. Pojawiły się wówczas nadzieje na wynegocjowanie porozumienia o zakończeniu programów nuklearnych Pjongjangu. Jednak drugi szczyt w Wietnamie i późniejsze rozmowy grup roboczych zakończyły się fiaskiem.