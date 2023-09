Korea Płn.: Parada z okazji 75. rocznicy proklamowania KRLD

Władze w Pjongjangu zorganizowały w piątek paradę paramilitarną i uroczystości z okazji 75. rocznicy proklamowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, w których uczestniczyły delegacje rosyjska i chińska – podała w sobotę oficjalna agencja informacyjna KCNA.

Według KCNA była to parada "sił paramilitarnych", a nie jak zazwyczaj żołnierzy regularnej armii.

Podczas defilady reżim nie zaprezentował także międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Na zdjęciach z mediów państwowych widać umundurowane brygady paramilitarne, niektóre na traktorach lub dużych czerwonych ciężarówkach.

Na zdjęciach widać także uśmiechniętego przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una i jego córkę.

Były także pokazy fajerwerków i gala grup młodzieży z pochodniami.

Na uroczystości z okazji 75. rocznicy proklamowania KRLD przyjechały delegacje Rosji i Chin. Na czele tej drugiej stoi wicepremier Liu Guozhong. Jak podała KCNA, okolicznościowe listy do Kim Dzong Una przesłali przywódcy Rosji i Chin, Władimir Putin i Xi Jinping.

"Jestem przekonany, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom będziemy w dalszym ciągu wzmacniać (...) dwustronne więzi na wszystkich osiach" - napisał Putin w liście do przywódcy KRLD.

Według amerykańskich mediów, powołujących się na administrację prezydenta Joe Bidena, jeszcze we wrześniu Kim Dzong Un pojedzie do Rosji, by osobiście z Władimirem Putinem omówić kwestię dostaw broni dla rosyjskiej armii.