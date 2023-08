Korea Płn.: Przywódca Kim Dzong Un wzywa do wzmocnienia przygotowań wojennych i wymienia szefa sztabu

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał do przygotowania kraju do ewentualnej wojny w sposób "ofensywny" – podała w czwartek państwowa agencja KCNA. Podczas obrad centralnej komisji wojskowej doszło do wymiany szefa sztabu generalnego.

Tematem środowego spotkania północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una z Centralną Komisją Wojskową była "kwestia pełnych przygotowań do wojny", w tym "zabezpieczenie potężniejszych środków uderzeniowych" w celu zapewnienia "doskonałej gotowości wojskowej do wojny" - przekazała agencja prasowa KCNA.

Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap napisała w czwartek, że Korea Północna wydaje się być "skoncentrowana na prężeniu swoich militarnych muskułów".

Kim wezwał "wszystkie zakłady przemysłowe produkujące amunicję do kontynuowania masowej produkcji różnych rodzajów broni i sprzętu" - podano w raporcie.

W zeszłym tygodniu Kim wizytował zakłady produkujące m.in. pociski manewrujące, drony, amunicję, gdzie wezwał do budowy większej liczby silników rakietowych, artylerii i innych rodzajów broni.

Według KCNA w środę Kim "dokonał ważnej konkluzji w sprawie dalszego zintensyfikowania przygotowań wojennych Koreańskiej Armii Ludowej w sposób ofensywny" i "wezwał również do aktywnego przeprowadzania rzeczywistych ćwiczeń wojennych, aby skutecznie obsługiwać (nowo wdrożoną) najnowszą broń i sprzęt" - dodano.

USA podejrzewają Koreę Północną o dostarczanie Rosji broni na wojnę na Ukrainie, w tym pocisków artyleryjskich, rakiet i pocisków rakietowych. Rosja i Korea Północna zaprzeczyły tym doniesieniom. W ubiegłym miesiącu Kim zaprezentował swój arsenał rosyjskiemu ministrowi obrony Siergiej Szojgu.

Na spotkaniu Centralnej Komisji Wojskowej doszło także do "dymisji" najwyższego rangą generała Korei Północnej, szefa sztabu generalnego Paka Su Ila. KCNA nie podała przyczyn zwolnienia Paka, który zajmował to stanowisko od stycznia b.r.

Jego miejsce zajął Ri Yong Gil, były minister resortu obrony, obecny wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej i wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej KC Partii Pracy Korei.