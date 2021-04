Korea Płn.: Są oznaki przygotowań do wystrzelenia rakiety balistycznej z okrętu podwodnego

Korea Płn. przesunęła barkę używaną do testów rakietowych, co może być częścią przygotowań do próby pocisku balistycznego wystrzeliwanego z okrętu podwodnego (SLBM) – podała w środę agencja Yonhap, cytując ustalenia amerykańskiego think tanku Beyond Parallel.

Think tank, który jest częścią Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), doszedł do takich wniosków po analizie zebranych we wtorek zdjęć satelitarnych stoczni w mieście Sinpo na wschodnim wybrzeżu Korei Płn.

Groźba wznowienia prób pocisków typu SLBM stawia "znaczące wyzwania" przed administracją prezydenta USA Joe Bidena i rządem prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina - ocenił Beyond Parallel.

Z obrazów satelitarnych wynika, że zanurzalna barka testowa w stoczni Sinpo została przemieszczona do suchego doku. Nie oznacza to jednak, że próba rakietowa jest bliska, ponieważ na barce nie zaobserwowano pojemnika na pocisk.

Barka mogła zostać przemieszczona w ramach przygotowań do próby pocisku SLBM, ale możliwe jest również, że przesunięto ją w celu konserwacji, naprawy lub instalacji urządzeń - podkreślają eksperci Beyond Parallel.

Korea Płn. ogłosiła niedawno, że z powodu obaw o zakażenia koronawirusem nie weźmie udziału w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Rozwiało to nadzieje na możliwość wznowienia dialogu z Pjongjangiem przy okazji tej imprezy - pisze Yonhap.

Negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Płn., dotyczące likwidacji jej programu zbrojeń nuklearnych, pozostają w martwym punkcie od szczytu z udziałem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy KRLD Kim Dzong Una z 2019 roku. Od tamtej pory znacznie nasiliły się również napięcia na Półwyspie Koreańskim.

Na styczniowym zjeździe rządzącej partii Kim Dzong Un zapowiadał dalsze zbrojenia nuklearne i budowę "najpotężniejszej siły militarnej". Pjongjang oskarża Waszyngton i Seul o wrogie zamiary i utrzymuje, że zbrojenia rakietowe i jądrowe zabezpieczają go przed inwazją.

Andrzej Borowiak