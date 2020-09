Korea Płn. zapewnia, że wyda ciało południowokoreańskiego urzędnika

Korea Północna wyda ciało południowokoreańskiego urzędnika zastrzelonego przez żołnierzy północnokoreańskich, jeśli tylko zostanie odnalezione podczas operacji poszukiwawczej - poinformowały w niedzielę północnokoreańskie media państwowe.

Władze w Pjongjangu ostrzegły jednocześnie Koreę Południową przed skierowaniem jakichkolwiek okrętów wojennych na wody terytorialne Korei Północnej.

W swoim niedzielnym raporcie państwowa agencja prasowa KCNA nazwała zastrzelenie urzędnika z Korei Południowe "okropnym przypadkiem, który nie powinien był się wydarzyć", ale ostrzegła, że operacje morskie Korei Południowej w pobliżu miejsca zdarzenia grożą eskalacją napięć.

Południowokoreański urzędnik nadzoru łowisk, który zaginął w tym tygodniu w czasie patrolu w pobliżu morskiej granicy między oboma państwami, został zastrzelony przez północnokoreańskich żołnierzy.

Żołnierze oddali do niego ponad 10 strzałów z odległości 40-50 metrów, zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa morskiego - wynika z przekazanych ustaleń.

Według Korei Płn. ciała mężczyzny nie znaleziono, a "unoszący się na wodzie materiał" został spalony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania pandemii Covid-19. Zaprzeczono informacjom podawanym wcześniej przez wojsko Korei Płd., że spalono zwłoki urzędnika.

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In określił w czwartek zastrzelenie urzędnika jako "szokujące" i "niewybaczalne". Resort obrony w Seulu nazwał to "aktem brutalności" i wezwał Pjongjang do wyjaśnienia sprawy oraz ukarania winnych.

W piątek żal z powodu zastrzelenia urzędnika z Korei Południowej przez północnokoreańskich żołnierzy wyraził przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un.