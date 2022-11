Korea Północna łamie sankcje ONZ na Rosję

Fabryki w Korei Północnej szyją mundury dla rosyjskiego wojska walczącego na Ukrainie, co jest pogwałceniem restrykcji eksportowych nałożonych na Pjongjang przez ONZ.

Korea Północna, wbrew sankcjom ONZ, szyje mundury dla Rosjan walczących na Ukrainie

Co najmniej trzy fabryki w stolicy i kolejne w innych częściach Korei Płn. kraju szyją zimowe mundury, bieliznę i obuwie dla rosyjskich żołnierzy z materiałów przywiezionych z Rosji. W ten sposób zdobywają dla władz w Pjongjangu zagraniczne waluty – podało Radio Wolna Azja (RFA), powołując się na źródła wewnątrz Korei Płn.

"Fabryka odzieży na eksport w dzielnicy Moranbong w Pjongjangu produkuje rosyjskie mundury wojskowe od około miesiąca (…) Robią mundury zimowe i bieliznę, które mają być używane przez żołnierzy na wojnie z Ukrainą" - przekazało jedno ze źródeł.

Rozmówca dodał, powołując się na informacje uzyskane od wysokiej rangi urzędnika w fabryce, że odzież powstaje z rosyjskich materiałów, a Rosja złożyła duże zamówienia. Według źródeł każda z trzech fabryk w Pjongjangu zatrudnia od 500 do 1000 pracowników.

RFA podkreśla, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjęta we wrześniu 2017 roku zakazuje eksportu wszelkich tekstyliów z Korei Północnej. Jest to element sankcji nałożonych na Pjongjang, mających odciąć go od źródeł zagranicznych walut, które mogą być wykorzystane w jego programach zbrojeń jądrowych i balistycznych.

Według źródeł RFA szyte w Korei Płn. mundury mają być przewiezione do Rosji koleją. Ruch pociągów towarowych pomiędzy obu krajami został w ubiegłym tygodniu wznowiony po prawie trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19.

"W czasie wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją propaganda na temat przyjaźni między Rosją a Koreą Północną nasiliła się (…) Te nowe zamówienia na mundury dla rosyjskich żołnierzy na Ukrainie sprawiły, że niektóre fabryki odzieżowe w Pjongjangu znów zarabiają zagraniczną walutę" - powiedziało jedno ze źródeł.

Biały Dom oświadczył niedawno, że Korea Północna dostarcza Rosji znaczące ilości amunicji artyleryjskiej, ale nie zmieni to według niego kierunku wojny na Ukrainie.