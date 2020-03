Korea Północna oskarża Pompeo o sabotowanie dialogu Waszyngton-Pjongjang

Północnokoreańska agencja KCNA w komunikacie zauważyła w poniedziałek, że mimo dobrych relacji przywódców, USA nie zmieniły swojej "wrogiej polityki" wobec KRLD. Za winnego uznała sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który - zdaniem reżimu w Pjongjangu - torpeduje dialog między krajami.

Powołując się na anonimowego przedstawiciela władz, KCNA oskarża Pompeo o to, że swoim naciskiem na utrzymywanie sankcji wobec Pjongjangu "podważa chęć do dialogu".

W ubiegłym tygodniu Pompeo wezwał swoich odpowiedników z grupy G7 do twardej i zjednoczonej postawy wobec reżimu. Sekretarz stanu USA zaapelował, by "w dalszym ciągu aplikować dyplomatyczną i ekonomiczną presję", aby skłonić Pjongjang do rezygnacji z jego programu atomowego.

Pompeo powiedział to tuż po tym, gdy prezydent Donald Trump zaoferował Korei Płn. pomoc w walce z epidemią nowego koronawirusa.

W poniedziałek północnokoreańskie władze oświadczyły, że przeprowadziły udany test wyrzutni rakiet.