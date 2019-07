Korea Północna przeżywa najgłębszą recesję od ponad 20 lat

Trapiona poważną suszą i surowymi międzynarodowymi sankcjami gospodarka komunistycznej Korei Północnej zmniejszyła się w 2018 roku o 4,1 proc. i był to drugi z rzędu rok spadku PKB - wynika z ogłoszonych 26 lipca obliczeń centralnego banku Korei Południowej.

Północnokoreańskiej gospodarce mocno ciążą międzynarodowe sankcje.

Odnotowany spadek był największym od 1997 roku, gdy północnokoreańska gospodarka skurczyła się o 6,5 proc. W roku 2017 PKB tego kraju spadło o 3,5 proc. - ocenił Bank Korei (BOK).



BOK dokonuje szacunków dotyczących gospodarki Korei Północnej na podstawie danych zbieranych przez wywiad i rząd w Seulu. Bierze pod uwagę m.in. pomiary pól ryżowych na terenach przygranicznych, pomiary ruchu pojazdów i informacje uzyskane od osób zbiegłych z Korei Północnej. Reżim w Pjongjangu nie publikuje danych gospodarczych.



Według południowokoreańskiej agencji Yonhap trudności gospodarcze Korei Północnej wynikają głównie z międzynarodowych sankcji, nałożonych na nią przez Radę Bezpieczeństwa ONZ za jej zbrojenia nuklearne i rakietowe. Sankcje zaostrzono w związku z próbami jądrowymi i balistycznymi w 2016 i 2017 roku.



Obroty handlu zagranicznego Korei Północnej spadły w 2018 roku o 48,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, do 2,84 mld dolarów - obliczył BOK. Eksport zmniejszył się z 1,77 mld dolarów do zaledwie 240 mln dolarów, przy czym eksport tekstyliów i surowców mineralnych spadł w tym okresie odpowiednio o 99,5 i 92,4 proc. Import natomiast obniżył się o 31,2 proc. do 2,6 mld dolarów - podał południowokoreański bank.



Według obliczeń banku dochód narodowy Korei Północnej wynosił w 2018 roku 35,9 bln wonów (30,35 mld dolarów) i stanowił około 1,9 proc. dochodu narodowego Korei Południowej - podał Yonhap. Dochód narodowy per capita osiągnął w 2018 roku około 1,43 mln wonów, czyli około 3,9 proc. dochodu na mieszkańca w Korei Południowej.



ONZ oceniała niedawno, że nawet 10 mln mieszkańców Korei Północnej, czyli 40 proc. populacji, "pilnie potrzebuje pomocy żywnościowej". Według oenzetowskiego raportu obywatele tego kraju spożywają w tym roku średnio 300 gramów produktów żywnościowych dziennie.



Oficjalna agencja prasowa Korei Płn. KCNA pisała w maju, że kraj zmaga się z największą suszą od 37 lat. Nie jest jasne, czy może być ona równie groźna jak katastrofalna susza z lat 90. XX wieku, która - jak się uważa - przyczyniła się do śmierci setek tysięcy ludzi.



Mimo to według źródeł rządowych Yonhapu Korea Płn. odmawia przyjęcia pomocy żywnościowej z Korei Płd. ze względu na plan przeprowadzenia przez ten kraj wspólnych ćwiczeń wojskowych z USA. Pjongjang dokonał natomiast w czwartek kolejnej próby rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, co miało według niego być "uroczystym ostrzeżeniem dla południowokoreańskich podżegaczy wojennych".