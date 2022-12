Korea Północna zaprzecza doniesieniom mediów, że sprzedała Rosji amunicję

Ministerstwo spraw zagranicznych Korei Północnej zaprzeczyło doniesieniom medialnym, że sprzedała Rosji amunicję, twierdząc, że transakcja „nigdy nie miała miejsca” , poinformowała w piątek oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA.

O dostawach rakiet z Korei Północnej dla Grupy Wagnera, rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej związanej z Kremlem, poinformował w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Działania Korei Północnej potępił James Cleverly. "Wielka Brytania wspiera ocenę USA, że Korea Północna zakończyła dostawę broni do Rosji na użytek Grupy Wagnera, która zapłaciła za ten sprzęt i ma tysiące żołnierzy na Ukrainie. Jest to wyraźne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Fakt, że prezydent (Władimir) Putin zwraca się o pomoc do Korei Północnej jest oznaką desperacji i izolacji Rosji. Będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zapewnić, że Korea Północna zapłaci wysoką cenę za wspieranie nielegalnej wojny Rosji na Ukrainie" - napisał brytyjski minister spraw zagranicznych.