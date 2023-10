Korea Południowa buduje sojusze gospodarcze na Bliskim Wschodzie

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol udał się pod koniec października do Kataru i Arabii Saudyjskiej. Wizyta zaowocowała m.in. podpisaniem 46 umów na współpracę z południowokoreańskimi firmami, wartymi łącznie miliardy dolarów.

Korea Południowa konsekwentnie rozwija stosunki z zasobnymi w ropę i gaz ziemny państwami regionu.

W ten sposób nie tylko zapewnia sobie zwiększenie eksportu, ale także umacnia bezpieczeństwo energetyczne.

Bliskie relacje z bliskowschodnimi potęgami ekonomicznymi tłumaczą także ostrożność Seulu w zajmowaniu zdecydowanego stanowiska wobec wojny na terenie Izraela i Palestyny.

Według danych KITA (Korean International Trade Association) wymiana handlowa pomiędzy Koreą Południową a Arabią Saudyjską sięgnęła w 2022 r. 46,5 mld dolarów, przy czym z perspektywy Seulu eksport wzrósł r/r o 46,3 proc. do 4,9 mld dolarów, a import zwiększył się o 71,6 proc. r/r., wynosząc 41,6 mld.

Wyniki te świadczą zarówno o silnych powiązaniach gospodarczych pomiędzy państwami, jak też o mocno ujemnym bilansie handlowym Koreańczyków. Jest to w dużej mierze związane z rolą Arabii Saudyjskiej jako dostawcy ropy naftowej, a Kataru jako eksportera gazu do Korei Południowej. Wyjątkowo niekorzystne zeszłoroczne dane są pokłosiem gwałtownego wzrostu cen węglowodorów po agresji Rosji na Ukrainę.

Celem Seulu jest więc z jednej strony podtrzymanie importu z Bliskiego Wschodu, który daje jej bezpieczeństwo energetyczne. Z drugiej kraj ten liczy na zwiększenie swojego eksportu na Bliski Wschód, by zbilansować niekorzystne saldo wymiany handlowej.

Naftowa współpraca i motoryzacyjne inwestycje. Korea Południowa zbliża się z Bliskim Wschodem

Jak zauważa portal biznesowy Nikkei Asia, powyższym celom służyć mają chociażby takie umowy, jak podpisana przez państwowy Korea National Oil Corp i Saudi Aramco. Zgodnie z nią firma z Arabii Saudyjskiej będzie składować w południowokoreańskim mieście Ulsan 5,3 mln baryłek ropy naftowej. Koreańczycy z kolei będą mogli wykupić ją w przypadkach kryzysu energetycznego. Z kolei Hyundai Motor Group podpisało z saudyjskim funduszem inwestycyjnym Public Investment Fund umowę na budowę fabryki samochodów o wartości 500 mln dolarów. W ramach joint venture powstanie zakład produkujący 50 tys. pojazdów rocznie od 2026 r., zarówno elektrycznych, jak i o tradycyjnym napędzie. To pierwsza fabryka południowokoreańskiego producenta na Bliskim Wschodzie.

Podczas spotkania prezydenta Yoon Suk Yeola z Emirem Kataru Szejkiem Tamim Bin Hamad Al-Thanim przywódcy zgodzili się na zacieśnienie bilateralnych relacji. W przyszłym roku oba państwa będą świętować 50-lecie od nawiązania oficjalnych więzi dyplomatycznych. W wymiarze praktycznym ich rozmowy dotyczyły importu gazu przez Seul, a także katarskich inwestycji na półwyspie. Katar jest obecnie drugim największym źródłem gazu ziemnego Korei Południowej, odpowiadając za 21 proc. importu surowca. Innym wymiernym rezultatem tej wizyty jest podpisanie przez Qatar Energy i południowokoreańskie HD Hyundai Heavy Industries umowy na zbudowanie przez Koreańczyków 18 gazowców o wartości 3,9 mld dolarów. Jak podaje The Korea Times, wartość kontraktu stanowi prawie połowę rocznych zamówień firmy i zwiększy udział południowokoreańskich firm na rynku produkcji gazowców o 7 proc. (do 81 proc.).

Podczas wizyty prezydenta Korei na Bliskim Wschodzie doszło do podpisania wielu innych umów, chociażby w obszarach IT czy nowoczesnego rolnictwa. Głowie państwa towarzyszyła ponad setka przedstawicieli biznesu, którzy liczą na udział w bliskowschodnich projektach. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Neom, saudyjskie miasto przyszłości budowane za setki miliardów dolarów.

Seulu ostrożnie podchodzi do wojny na terenie Izraela i Palestyny

W kontekście tych intensywnych relacji gospodarczych nie dziwi oficjalna reakcja Seulu na wojnę w Palestynie. Seul, choć potępia akt terroryzmu ze strony Hamasu, jest dość powściągliwy w poparciu Izraela. Korea Południowa w ten sposób stara się nie drażnić arabskich państw Bliskiego Wschodu, u których tamtejszy konflikt wywołuje burzliwe reakcje i solidarność z Palestyńczykami. Gospodarczy pragmatyzm jest w tym przypadku silniejszy.

Koreańczycy wyraźnie stawiają na rozwój inwestycji i eksportu do państw, z których importują cenne dla siebie surowce. Władze publiczne zaś wspierają biznes, by eksport i inwestycje choćby w części równoważyły niekorzystny bilans handlowy, związany z zakupami węglowodorów. Takie podejście do zakupów ropy i gazu z pewnością byłoby korzystne także w przypadku Polski.