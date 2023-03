Korea Południowa: Minister Rau odwiedzi w środę Stefę Zdemilitaryzowaną

Koreańską Strefę Zdemilitaryzowaną, która rozciąga się pasem o szerokości 4 km i długości ponad 200 km po obu stronach linii demarkacyjnej oddzielającej państwa koreańskie, odwiedzi w środę szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Szef MSZ przebywa z oficjalną wizytą w Korei Południowej od poniedziałku.

Strefa zdemilitaryzowana, która powstała na mocy porozumienia z Panmundżom, pełni rolę nieoficjalnej granicy między oboma państwami koreańskimi, bowiem wojna koreańska z lat 1950-53 zakończyła się jedynie zawieszeniem broni. Jest określana jako ostatnia granica z okresu zimnej wojny.

W środę Koreańską Strefę Zdemilitaryzowaną odwiedzi Zbigniew Rau. Szef polskiego MSZ w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że dla niego osobiście jest to kwestia "bardzo ważna i emocjonalna". "Duża część życia mojego pokolenia przebiegała w podzielonej Europie (...) To wszystko się zmieniło w 1989 roku, mur berliński upadł i ta trauma podzielonej Europy, trauma podzielonego państwa niemieckiego, zakończyła się. Podobna trauma ma miejsce tutaj" - powiedział.

Zaznaczył, że ten podział odciska się piętnem na polityce Korei Południowej i na wizji rozwoju obu krajów półwyspu w przyszłości.

"Musimy pamiętać o tym, że różnice między komunistyczną północą a wolnym południem powiększają się praktycznie z każdym rokiem. Tu, w Korei Południowej, jesteśmy świadkami bezprecedensowego cudu gospodarczego. Kiedy zakończyła się wojna koreańska, był to kraj daleki od jakiegokolwiek pojęcia zamożności, a teraz jest to kraj według wszelkich kryteriów bogaty" - powiedział szef MSZ.

"W związku z tym pojawiają się spekulacje, choć gospodarze są bardzo powściągliwi w tej kwestii, jak w przyszłości będą kształtować się relacje między tymi dwoma państwami" - dodał szef polskiej dyplomacji.

Minister zaznaczył, że obecnie ten podział jest "ewidentnie bardzo bolesny", a najlepszym dowodem tego jest fakt, że wiąże się on - jak mówił - "ze stałym zagrożeniem użycia wszelkich rodzajów broni ze strony Korei Północnej". Podkreślił, że nastroje pogarszają informacje o wystrzeliwaniu przez Korę Północną pocisków.

We wtorek, jak poinformowała Korea Południowa, Korea Północna wystrzeliła testowo dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu w kierunku swoich wschodnich wód we wtorek jako demonstrację siły.

Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej poinformowało w oświadczeniu, że rakiety zostały wystrzelone z południowo-zachodniego nadmorskiego miasta Jangyon i ocenili, że pociski przeleciały nad Koreą Północną, zanim spadły do morza u wybrzeża tego kraju.

Jak poinformowało Kolegium, Pjongjang może jeszcze bardziej zintensyfikować testy broni w nadchodzących dniach w odpowiedzi na ćwiczenia wojskowe USA i Korei Południowej.

W ubiegłym tygodniu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał swoim żołnierzom, by byli gotowi do odparcia prowadzonych przez wrogów kraju "szalonych przygotowań do wojny". W poniedziałek Korea Północna poinformowała, że wystrzeliła dwa pociski manewrujące z łodzi podwodnej.