Korea Południowa myśli o nowym bloku gospodarczym

Po długim wahaniu Seul wyraził zainteresowanie przystąpieniem do CPTPP (Wszechstronne Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne). Zachętą do takiego kroku było złożenie wniosku o członkostwo przez Chiny. Nie oznacza to jednak, że Korea Południowa wstąpiła na prostą drogę do złożenia aplikacji. Przed rządem jeszcze długi proces konsultacji społecznych, a wpływowe grupy są przeciwne członkostwu.