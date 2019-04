Korea Południowa przeprowadzi konsultacje z Rosją na temat bezpieczeństwa

Korea Płd. i Rosja przeprowadzą konsultacje wysokiego szczebla na temat bezpieczeństwa – poinformował pałac prezydencki w Seulu. Mają się one odbyć w tym tygodniu, w czasie wizyty przywódcy komunistycznej Korei Płn. Kim Dzong Una w Rosji.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Państwowego Korei Płd. Czung Uj Jong spotka się w czwartek w Seulu z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem Patruszewem - przekazała zastępczyni rzecznika pałacu prezydenckiego Ko Min Dzung.

Rosyjski urzędnik zostanie również przyjęty przez prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina - dodała.Ko nie przekazała żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących programu wizyty Patruszewa w Korei Płd., w tym daty jego przyjazdu i wyjazdu ani tematów, jakie ma on poruszyć z Czungiem.Agencja Yonhap określa Patruszewa jako jednego z najbliższych doradców prezydenta Władimira Putina. Agencja spodziewa się, że zapozna on stronę południowokoreańską z agendą zaplanowanego na czwartek spotkania Kim Dzong Una z Putinem we Władywostoku.Rozmowy mogą również dotyczyć możliwej wizyty Putina w Seulu - podaje Yonhap, przypominając, że Mun w 2018 roku odwiedził Moskwę.Czytaj też: Polski system antydronowy chronił szczyt NATO i spotkania Trumpa z Kim Dzong Unem Południowokoreańska agencja odnotowuje, że będzie to piąta runda konsultacji na temat bezpieczeństwa między Koreą Płd. a Rosją. Ostatnia odbyła się w czerwcu 2018 roku w Moskwie.Kim Dzong Un przybył w środę do Władywostoku pociągiem. Jest to jego pierwsza wizyta w Rosji, odkąd w 2011 roku objął władzę w Korei Płn., a także pierwsza zagraniczna podróż od zakończonego fiaskiem szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Hanoi z lutego br.Podczas szczytu w Hanoi Kim i Trump nie doszli do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego ani ewentualnego złagodzenia międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Pjongjang za jego zbrojenia jądrowe i rakietowe.Według Yonhapu Kim i Putin będą dyskutowali o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i możliwości rozszerzenia dwustronnej współpracy gospodarczej. Zdaniem tej agencji Pjongjang będzie się starał o poparcie Rosji w staraniach o zniesienie nałożonych na niego sankcji.