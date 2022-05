Korea Południowa szykuje nowe otwarcie na Japonię

W obliczu wyzwań gospodarczych, politycznych i militarnych, Korea Południowa i Japonia wydają się dziś bez wyjścia - muszą nawiązać bliższą współpracę. Nie będzie to proste zadanie, a głębokich i wciąż żywych w obu społeczeństwach zaszłości nie da się szybko zapomnieć.

W niedzielę 24 kwietnia specjalna delegacja z Korei Południowej udała się z pięciodniową wizytą do Japonii. Zespół ten działa na polecenie nowo wybranego prezydenta Yoon Suk-yeola, który 10 maja tego roku zastąpi na stanowisku Moon Jae-ina.

Zadaniem delegatów było przygotowanie gruntu pod zmiany w relacjach na linii Seul-Tokio.

Poprawienie stosunków pomiędzy wschodnio-azjatyckimi potęgami było jednym z założeń kampanii prezydenckiej Yoona. Na ożywienie współpracy liczą także południowokoreańscy przedsiębiorcy, na których polityczny kryzys odcisnął finansowe piętno.

Trudne relacje w ostatniej dekadzie

Relacje pomiędzy dwoma państwami ulegały znaczącym wahaniom wraz ze zmianą na stanowisku prezydenta w Korei Południowej. Poprzednia konserwatywna prezydent Park Guen-hye doprowadziła do kilku przełomów w tym obszarze.

Jak zauważa Mari Yamaguchi z The Diplomat to właśnie za jej prezydentury doszło do nawiązania współpracy militarnej między Seulem a Tokio, w ramach której oba kraje bezpośrednio dzieliły się informacjami wywiadowczymi z pominięciem Stanów Zjednoczonych, jako dotychczasowego łącznika. Także w trakcie jej kadencji osiągnięto porozumienie w sprawie tzw. „pocieszycielek”, czyli koreańskich kobiet wykorzystywanych seksualnie przez Japończyków podczas drugiej wojny światowej.

Dobre stosunki pomiędzy Japonią a Koreą Południową nie trwały jednak długo. Kolejny zwrot przyniosła prezydentura Moon Jae-ina. Polityk określany często przez zachodnich obserwatorów jako liberalny, prowadził dość nacjonalistyczną i rewizjonistyczną politykę względem Tokio. Zasiadając na czele państwa wycofał się on z przyjętych w sprawie „pocieszycielek” porozumień, zarzucają brak należytego zaangażowania w rozmowy bohaterek tragicznych wydarzeń.

Kluczem do załamania bilateralnych relacji był wyrok Sądu Najwyższego Korei Południowej z 2018 r., zgodnie z którym Nippon Steel i inne japońskie firmy zostały zobowiązane do wypłaty odszkodowań wobec osób zmuszanych przez nie do pracy podczas drugiej wojny światowej. Doprowadziło to do załamania wzajemnych relacji.

W odpowiedzi Japończycy wyłączyli Koreę Południową z tzw. białej listy, czyli grona państw o preferencyjnych warunkach handlowych, co w praktyce oznaczało bolesne utrudnienia dla południowokoreańskich firm. Mocno zależny od japońskiego importu firmy technologiczne musiały mierzyć się zaostrzonymi procedurami pozyskiwania podzespołów, a okres oczekiwania na zgody na przewóz towarów z Japonii do Korei Południowej wydłużył się wielokrotnie.

Był to wyraźny odwet za zmianę kursu politycznego Seulu, który doprowadził także do eskalacji napięć i wyraźnych antyjapońskch nastrojów wśród Koreańczyków. Bojkot japońskich produktów, restauracji i destynacji turystycznych objął znaczną część społeczeństwa.

Potrzeba porozumienia

W trakcie kampanii prezydenckiej Yoon Suk-yeol jasno zadeklarował chęć poprawy stosunków z Japonią. Zgodnie z jego doktryną w obliczu zagrożenia nuklearnego ze strony Korei Północnej oraz dotykającej południowokoreańskiego biznes wojny handlowej z Chinami, Seul i Tokio powinny szukać współpracy, zamiast dostarczać sobie dodatkowych wyzwań. W wywiadzie dla The Washington Post Yoon Suk-yeol wyraził pewność, że za jego kadencji dojdzie do poprawy stosunków pomiędzy Japonią a Koreą Południową. Jak stwierdził, choć jego kraj ma w pamięci traumatyczne wspomnienia kolonialnej okupacji, patrzenie w przyszłość jest dziś ważniejsze.

Bardzo wyraźnym znakiem dobrej woli jest wizyta południowokoreańskiej delegacji w Japonii. We wtorek 26 kwietnia wybrana przez prezydenta elekta grupa spotkała się z premierem Fumio Kishidą, czego efektem była wspólna deklaracja o chęci poprawy wzajemnych stosunków. Jak podaje Nikkei Asia szef japońskiego rządu podkreślił pilną potrzebę wzmocnienia relacji w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków politycznych na świecie. Jak stwierdził, opierający się na respektowaniu prawa międzynarodowego ład jest obecnie zagrożony, a strategiczna współpraca Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych jest dziś potrzebna, jak nigdy dotąd.

Japoński magazyn zauważa, że pięciodniowa wizyta południowokoreańskiej delegacji wnosi nadzieję na realizację obietnic wyborczych Yoon Suk-yeola. Spotkanie z japońskim premierem poprzedziły rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Yoshimasą Hayashim oraz z ministrem przemysłu Koichim Hagiudą, który zachęcił Koreańczyków do „cofnięcia zegara do 2015 r.”, kiedy to oba kraje łączyły znacznie lepsza relacje. Obie strony jasno wykazują chęć do nawiązania ściślejszej współpracy, a wojna w Ukrainie i nadchodzące trudności gospodarcze z nią związane, stanowią dla rządów obu państw jasny sygnał, że to odpowiedni moment na wzmocnienie partnerstwa politycznego i handlowego.

Biznes czeka na lepszy klimat

Jak podaje portal The Korea Times według badań Koreańskiej Izby Handlu i Przemysłu KCCI przeprowadzonych na 327 przedsiębiorstwach, a 25 proc. zakłada, że relacje pomiędzy Japonią a Koreą Południową poprawią się za prezydentury Yoon Suk-yeola. Z kolei prawie połowa z nich oczekuje takiej poprawy, a jedynie 10 proc. przewiduje pogorszenie się stosunków pomiędzy oboma krajami. Dla porównania to samo badanie pół roku wcześniej wykazało, że jedynie niespełna 13 proc. firm zakładało poprawę relacji, a ponad 80 proc. przewidywało zachowanie statusu quo.

Wśród najbardziej uciążliwych kwestii do zmiany południowokoreańskie firmy widzą przede wszystkim zniesienie ograniczeń eksportowych na kluczowe surowce dla przemysłu. Istotnym obszarem do kooperacji jest produkcja półprzewodników, gdzie w związku z globalnym kryzysem, oba kraje mogłyby szukać pola do sprostania wyzwaniom branż elektronicznej, komputerowej, czy motoryzacyjnej. Wymiana kapitału ludzkiego i współpraca w obszarze działań na rzecz neutralności węglowej to kolejne aspekty, w których według przedsiębiorców Korea Południowa i Japonia mogłyby wspólnie uzyskać więcej.

Południowokoreańskie firmy zostały w ostatnich latach dotknięte zarówno efektami pandemii Covid-19, jak i skutkami wojny handlowej pomiędzy Chinami a USA. Państwo Środka to wciąż kluczowy partner firm z Korei Południowej, odpowiadający za 25 proc. krajowego eksportu. Z kolei jak podaje portal The Korea Herald od 2018 ilość bezpośrednich inwestycji typu „greenfield" chińskiego kapitału na południowokoreańskiej ziemi spadła do 2020 r. o 33 proc.

