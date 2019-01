Korea Południowa. W 2018 r. eksport osiągnął rekordową wartość

Południowokoreański eksport osiągnął w 2018 r. rekordową wartość 605,47 miliarda dolarów, co oznacza 5,5-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2017, podało we wtorek tamtejsze ministerstwo handlu i przemysłu.

Według oficjalnych danych, południowokoreański import miał w 2018 r. wartość 534,99 miliarda dolarów - o 11,8 proc. więcej niż w 2017 r. - wskutek czego nadwyżka w bilansie handlowym wyniosła 70,48 miliarda dolarów. Korea Południowa zanotowała dodatni bilans w handlu zagranicznym po raz 10. z rzędu.

Jak podkreśla południowokoreańska agencja Yonhap, po raz pierwszy w historii kraju wartość eksportu przekroczyła 600 miliardów dolarów, dzięki czemu Korea Południowa stała się szóstym co do wielkość eksporterem na świecie.Ministerstwo handlu i przemysłu podało także, że rekordową wartość - 126,7 mld dolarów - osiągnął eksport mikroprocesorów.Największym rynkiem zbytu dla południowokoreańskiego eksportu pozostają Chiny. W 2018 r. Korea Południowa sprzedała tam towary i usługi o wartości 162,2 mld dolarów - o 14,2 proc. więcej niż rok wcześniej.Czytaj także: Co przyniesie rok 2019 w międzynarodowym handlu? Jest kilka scenariuszy