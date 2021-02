Koreańska odbudowa gospodarcza dwóch prędkości

Choć Korea Południowa doświadczyła w 2020 pierwszej recesji gospodarczej od ponad 20 lat, jednoprocentowy spadek jej PKB będzie najprawdopodobniej najmniejszym spośród państw członkowskich OECD. Dla porównania, według grudniowych prognoz tej organizacji, gospodarka Stanów Zjednoczonych skurczyła się w zeszłym roku o 3,7 proc., Wielkiej Brytanii o 11,2 proc., a Niemiec i Japonii kolejno o 5,5 i 5,3 proc. Na tle drastycznego załamania globalnej koniunktury, Koreańczycy wymieniani są wśród narodów, które z bieżącym kryzysem poradziły sobie najlepiej.

Odbudowa dwóch prędkości

Walka z nierównościami i o przyszłe generacje

W ciągu zeszłego roku w Korei Południowej pracę straciło 218 tys. osób, co stanowi największy spadek zatrudnienia od czasów Azjatyckiego Kryzysu Finansowego z lat 1997-1998. Stopa bezrobocia sięgnęła w styczniu 5,4 proc., a to z kolei w tym kraju najwyższy poziom od 1999 r. Portal The Korea Bizwire przywołuje natomiast analizę agencji badawczej Embrain Public, która pokazuje, że wśród zatrudnionych na umowach nieregularnych (krótkoterminowych, kontraktowych itp.) pracę mogło stracić prawie dwukrotnie więcej osób niż wśród pracowników pełnoetatowych. Ci pierwsi zaliczają się najczęściej do najsłabiej usytuowanej grupy społeczeństwa ze względu na niższe dochody, mniejszą stabilność zatrudnienia oraz ograniczoną ochronę socjalną, a ich udział sięgnął w zeszłym roku aż 36,4 proc. mieszkańców Korei Południowej, co stanowi najwyższy poziom od 12 lat.Wiele wskazuje na to, że post-pandemiczna odbudowa gospodarcza wielu państw może przyjąć formę w tzw. kształcie litery k (ang. K-shaped recovery), co oznacza, że gdy poszczególne sektory będą piąć się do góry (górna część litery), stagnacja lub regres pozostałych utrzyma się jeszcze przez jakiś czas (dolna część litery). Taki wariant wydaje się bardzo prawdopodobny właśnie w przypadku Korei Południowej. Branże związane z szeroko pojętymi technologiami i IT odnotowują dynamiczny wzrost, podczas gdy usługi takie jak gastronomia, turystyka czy hotelarstwo muszą walczyć o przetrwanie.Jak twierdzi Choo Mun-gap z Koreańskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największe szanse na szybkie wyjście z kryzysu mają wielkie krajowe firmy. Małe i średnie podmioty oraz samozatrudnieni dysponują jego zdaniem znacznie mniejszą zdolnością do adaptacji do zmieniających się warunków ekonomicznych. Z tego powodu podział pomiędzy wielkimi koreańskimi konglomeratami a resztą może się jeszcze bardziej pogłębiać.Przykład Samsunga pokazuje, że po zakończeniu pandemii koreańskie czebole mogą zostawić resztę lokalnego biznesu w tyle i jeszcze bardziej zwiększyć dysproporcję pomiędzy światami małego i wielkiego biznesu w Korei Południowej. Analiza ośrodka badawczego Korea CXO Institute z 2019 roku wskazywała, że 64 największe konglomeraty odpowiadały wówczas za 84,3 proc. PKB kraju.Czytaj także: Państwo ma ważną rolę do odegrania w kreowaniu czempionów. Tak to robią w Korei Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi zmagają się obecnie małe i średnie firmy, przy jednoczesnym rozwoju wielkich potentatów technologicznych, udział czeboli w PKB Korei Południowej może się z czasem jeszcze zwiększyć. To może oznaczać pogłębienie się podziałów oraz dysproporcji dochodowych w tym kraju. Jak pokazuje przytaczana analiza, największe 64 konglomeraty odpowiadały za zatrudnienie jedynie 11,4 proc. społeczeństwa.Biorąc pod uwagę wyniki handlu zagranicznego, a także nawiązując do modelu rozwoju w kształcie litery K, można dziś także przewidywać, jakie branże znajdą się w górnej części wykresu wzrostu gospodarczego Korei Południowej.Jak podaje stowarzyszenie KITA (Korea International Trade Association) głównymi filarami koreańskiego eksportu były w 2020 roku sektory produkcji półprzewodników (30 proc. wzrost) oraz wyświetlaczy (28 proc. wzrost). Ważnymi napędowymi były także telefony komórkowe oraz urządzenia domowe, których sprzedaż zagraniczna wzrosła o kolejno 39,8 oraz 23,4 proc. Z kolei eksport samochodów elektrycznych wzrósł w zeszłym roku o 66 proc. Za wszystkimi z tych branż stoją przede wszystkim największe koreańskie konglomeraty biznesowe, takie jak Samsung, LG, SK Group czy Hyundai.Południowokoreański rząd ma świadomość, że bieżący kryzys gospodarczy może stać się zarzewiem jeszcze większej polaryzacji ekonomicznej w kraju. Starając się temu zapobiec, w połowie stycznia zeszłego roku Partia Demokratyczna, z której wywodzi się prezydent Moon Jae-in, wyszła z propozycją, aby firmy, które w dobie pandemii prosperują nad wyraz dobrze, w szczególności wcześniej wspomniani giganci technologiczni, podzieli się częścią swoich zysków z tymi, którzy ucierpieli najbardziej.Zgodnie z inicjatywą obozu rządzącego dobrze zarabiające firmy powołałyby specjalne fundusze pomocowe dla tych, które zostały najmocniej dotknięte kryzysem. Prezydent Moon Jae-in wstrzymał się od nakazywania bądź zmuszania do tego rodzaju pomocy. Wskazał jedynie, że rząd Korei Południowej przygotuje specjalny pakiet zachęt finansowych dla firm, które zdecydują się na powołanie tego rodzaju funduszy pomocowych. Już dziś wiadomo jednak, że taka propozycja spotka się z sprzeciwem opozycji oraz największych konglomeratów, zdaniem których zaangażowanie na rzecz mniejszych przedsiębiorstw spowoduje zahamowanie ich własnego rozwoju.Południowokoreański rząd pracuje także nad kolejnymi programami pomocowymi dla najbardziej zagrożonych kryzysem, inwestując przede wszystkim w walkę z bezrobociem. Od początku pandemii uchwalono w Korei Południowej cztery dodatkowe pakiety finansowe, dzięki którym krajowa gospodarka została zasilona ponad 236 mld USD. Zgodnie z planami rządowymi dodatkowe wydatki fiskalne państwa mają doprowadzić do powstania 860 tys. miejsc pracy, tylko dzięki wydatkom w pierwszym kwartale tego roku. Według zapowiedzi ministra finansów sektor publiczny planuje zwiększyć zatrudnienie w pierwszej połowie 2021 r. aż o 45 proc.Wszystkie te środki mają zapobiec stagnacji, jakiej widmo coraz wyraźniej widać na horyzoncie. W coraz gorszej sytuacji znajdują się przede wszystkim młodzi uczestnicy koreańskiego rynku pracy - według danych państwowej instytucji Statistics Korea liczba osób w wieku 20 i 30 lat, którzy zrezygnowali z aktywnego poszukiwania pracy, osiągnęła w grudniu 2020 roku. 731 tys. To o 30 proc. więcej niż w roku poprzedzającym.Słabnące perspektywy młodej generacji Koreańczyków stanowią poważne ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia scenariusza “straconej dekady”, którego doświadczyła wcześniej Japonia. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby patrzeć na wskaźniki gospodarcze nie tylko z perspektywy rozwoju całego państwa, ale także poszczególnych jego sektorów i grup społecznych. Gdy sukces ekonomiczny staje się udziałem głównie najsilniejszych, nie wolno pozwolić, by skutki recesji spoczęły jedynie na barkach najsłabszych.