Koreańsko-amerykański sojusz w obliczu nowych wyzwań

Wizyta prezydenta Korei Południowej w Stanach Zjednoczonych w 70. rocznicę nawiązania sojuszu między tymi państwami przyniosła wiele umów i deklaracji. Co z nich wyniknie?

Kwietniowa wizyta prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola w Stanach Zjednoczonych posłużyła obu państwom do podkreślenie siły i roli dwustronnych relacji.

Oprócz przemówień i podsumowań, towarzyszyły jej deklaracje, który będą mogły wpłynąć na globalny układ sił. Mowa tu zarówno o planach zwiększonej obecności amerykańskich atomowych okrętów podwodnych na wybrzeżu Półwyspu Koreańskiego i o militarnej współpracy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego z Republiką Korei.

Nie bez znaczenia był aspekt biznesowy wizyty, w trakcie której ogłoszono m.in. inwestycje 2,5 mld dolarów przez Netflix w południowokoreański przemysł telewizyjny, i podsumowano 100 mld koreańskich inwestycji w USA.

Sześciodniowa wizyta Yoon Suk-yoela w USA zakończona 30 kwietnia była bogatą w wydarzenia akcją dyplomatyczną sojuszników. Jej założeniem było upamiętnienie 70-letniej współpracy Republiki Korei ze Stanami Zjednoczonymi, liczone od zakończenia Wojny Koreańskiej z lat 1950-1953.

USA są tu aktywne od 70 lat. I na razie się to nie zmieni

Jak okazuje się dzisiejsze realia mają niespodziewanie wiele wspólnego z tamtym konfliktem. Półwysep Koreański podzielony jest na dwa państwa, w których życie w poczuciu zagrożenia ze strony sąsiada wciąż pozostaje elementem codzienności. W obliczu stale rozwijanych zdolności wojskowych Korei Północnej, Stany Zjednoczone postanowiły wrócić do zwiększenia swojej obecności w regionie, czego wyrazem jest Deklaracja Waszyngtońska.

Współpraca Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych ma jednak wpływ nie tylko na sytuację w Azji Wschodniej, ale stanowi także element globalnych rozgrywek z Chinami i Rosją. Choć Seul postanowił zgodnie z założeniami lokalnego prawa eksportowego nie dostarczać broni Ukrainie, południowokoreańscy producenci należą dziś do kluczowych dostawców przemysłu zbrojeniowego na świecie.

New York Times podkreśla rekordową wartość eksportu uzbrojenia z Korei Południowej, sięgającą w zeszłym roku 17,3 mld dolarów. Koreańczycy mogą skutecznie uzupełniać magazyny państw wspierających dziś Ukrainę.

Z kolei w obszarze biznesu i technologii Amerykanie liczą, że uda im się przekonać azjatyckiego partnera do utrzymania kursu w kierunku USA, kosztem współpracy z Chinami.

Deklaracja Waszyngtońska, czyli amerykańskie okręty atomowe u wybrzeży Korei Południowej

Jednym z najważniejszych i najczęściej przytaczanych wydarzeń podczas wizyty Yoon Suk-yoela w Stanach Zjednoczonych było ogłoszenie tzw. Deklaracji Waszyngtońskiej, zgodnie z którą Stany Zjednoczone i Korea Południowa podejmują dodatkowe działania na rzecz skutecznego odstraszania Korei Północnej. Zgodnie z ustaleniami głów państwa powstanie dwustronna Grupa Konsultacji Nuklearnych (Nuclear Consultative Group - NCG).

Zadaniem NCG będzie wzmocnienie szerokich działań na rzecz odstraszania, obejmujących m.in. wykorzystanie potencjału nuklearnego Stanów Zjednoczonych. Wyrazem gotowości wsparcia Waszyngtonu ma być częstsza obecność amerykańskich atomowych okrętów podwodnych u wybrzeży Korei Południowej. To powrót do zimnowojennej praktyki, którą Amerykanie zakończyli w 1991 r., kiedy to administracja Georga H. W. Busha ogłosiła wycofanie wszelkiej broni atomowej z Korei Południowej. Dziś amerykańska demonstracja siły wraca na Półwysep Koreański, choć nie w stałym trybie i jedynie na wodzie.

Jak opisuje CNN u wybrzeży Korei Południowej pojawiać się będą co jakiś czas strategiczne atomowe okręty podwodne typu Ohio. Jednostki tego typu mogą posiadać do 20 pocisków balistycznych Trident II o zasięgu 7,4 tys. km., a każdy z nich może przenosić nawet 4 głowice atomowe zdolnych do uderzenia w odrębne cele. Oznacza to, że każda jednostka tego typu może przenosić nawet 80 głowic atomowych.

Jednak zdaniem cytowanych przez CNN analityków obecność amerykańskich atomowych okrętów podwodnych u wybrzeży półwyspu będzie mieć raczej symboliczne znaczenie. Właśnie ze względu na daleki zasięg pocisków balistycznych, w które są uzbrojone, mogą one stanowić skuteczne zagrożenie dla Korei Północnej ze znacznie większej odległości. Co więcej, ogłoszenie obecności u wybrzeży Korei Południowej niejako pozbawia takie jednostki istotnego atutu, jakim jest skrytość działania. Większe znaczenie mogą mieć więc regularnie konsultacje i ćwiczenia, jakie odbywać się będą w ramach NCG. Atomowe okręty podwodne będą natomiast służyć do demonstracji obecności Stanów Zjednoczonych i gotowości odpowiedzi na potencjalne zagrożenie z Północy.

Korea jednym z filarów demokracji i dobrobytu na świecie. I wielki eksporter broni

W swoim przemówieniu do obu izb Kongresu Stanów Zjednoczonych Yoon Suk-yoel nawiązywał do wartości, które łączą sojusznicze państwa. Jak zauważa think tank Brookings Institution, wolność, demokracja, prawa człowieka i oparty na prawie porządek światowy były tematami, które południowokoreański prezydent wielokrotnie przywoływał podczas wizyty w USA.

Zdaniem analityków amerykańskiego think tanku Yoon starał się przedstawić dotychczasową współpracę w ramach bilateralnego sojuszu jako podporę wspierającą światową demokrację i dobrobyt. Nieco przewrotnie służyć temu może coraz większy udział Korei Południowej w światowym rynku zbrojeniowym.

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w latach 2000-2020 Korea Południowa awansowała z 31. na 7. największego eksportera broni na świecie. Dużą uwagę światowych mediów przykuła także sprzedaż broni Polsce w 2022 r., która jest bliskim sojusznikiem Ukrainy.

Przepisy eksportowe Korei Południowej nie pozwalają jej na sprzedaż broni państwu, które jest stroną w aktywnym konflikcie zbrojnym. Z tego powodu Koreańczycy nie zdecydowali się ani na przekazanie, ani tym bardziej na sprzedaż broni Ukrainie. Biorąc pod uwagę potencjalne odchylenie od tej polityki Seul z pewnością bierze pod uwagę wpływ takiej decyzji na działanie Rosji względem Korei Północnej.

Z zapowiedzi południowokoreańskiego prezydenta sprzed wizyty w Stanach Zjednoczonych można jednak wywnioskować, że Koreańczycy biorą pod uwagę większe zaangażowanie na rzecz Ukrainy, w tym także o charakterze militarnym. W wywiadzie z połowy kwietnia udzielonemu agencji Reutera miał on powiedzieć, że w sytuacji, w której świat Zachodu miałby być świadkiem masowego ataku na cywilów, masakr, bądź poważnego złamania praw wojennych, poprzestanie na pomocy finansowej i humanitarnej może być trudne.

Już dziś Korea Południowa może być dostawcą odpowiedzialnym za uzupełnianie zapasów krajów bezpośrednio wspierających Ukrainę, a także dołączyła do grona państw uznających Rosję za winną wojny i nakładających na nią sankcje. Wśród ustaleń z amerykańskiej wizyty znalazły się także plany zwiększenia wspólnej pomocy finansowej w ramach złagodzenia skutków kryzysu żywnościowego związanego z konfliktem.

Prezydentowi Korei towarzyszyło 122 biznesmenów. inwestycje fundamentem amerykańsko-koreańskich relacji

Jak podaje agencja Yonhap podczas wizyty prezydentowi Korei Południowej towarzyszyło 122 przedstawicieli koreańskiego biznesu. Celem delegacji było wykorzystanie spotkań na szczytach władzy do zacieśnienia więzi gospodarczych - od branży technologicznych po rozrywkową.

Wśród południowokoreańskich biznesmenów obecni byli lider Samsunga Lee Jae-yong, prezes SK Group Chey Tae-won, czy też prezes Hyundai Motor Group Euisun Chung. W składzie delegacji znaleźli się także przedstawicieli kluczowych stowarzyszeń i izb handlowych. Podczas pobytu w USA doszło do spotkań, chociażby w formie okrągłego stołu, w których brali udział szefowie firm technologicznych obu państw.

Amerykanie traktują Koreańczyków nie tylko jako ważnych partnerów technologicznych, ale także istotnych inwestorów, generujących dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Według komunikatu Białego Domu od początku prezydentury Joe’go Bidena południowokoreańskie firmy ogłosiły plany inwestycji w Stanach Zjednoczonych wartych ponad 100 mld dolarów, mających wygenerować ponad 40 tys. nowych miejsc pracy.

Chodzi tu m.in. fabrykę samochodów elektrycznych Hyundaia w Bryan za 5,4 mld dolarów, dającą 8,1 tys. miejsc pracy, czy dwa ośrodki produkcji akumulatorów dla pojazdów elektrycznych SK Innovation za 11,4 mld dolarów, zatrudniająca 11 tys. osób. Samsung z kolei zainwestuje nawet 25 mld dolarów w produkcję półprzewodników w Texasie. Głośnym echem odbiła się także zapowiedź Netlfixa, który planuje wydać 2,5 mld na dalszy rozwój filmów i seriali w Korei Południowej, stawiając mocno na efekt Koreańskiej Fali.

Wzajemne inwestycje i wspólne planowanie w kluczowych gałęziach przemysłu mają pozwolić sojusznikom na skuteczne połączenie potencjałów oraz wzmocnienie skupionego wokół Stanów Zjednoczonych ładu światowego. W obliczu wojny handlowej na linii Waszyngton-Pekin współpraca w takich obszarach, jak chociażby produkcja półprzewodników, ma kluczowy wpływ na rozkład sił.

Korea Południowa wciąż znajduje się w pozycji balansu i próby utrzymania dobrych relacji na obu frontach. Państwo Środka jest dla niej nadal kluczowym partnerem gospodarczym. Niemniej jednak w obliczu rosnącej polaryzacji na świecie i powrotu do myślenia w kategoriach siły i bezpieczeństwa, południowokoreańskiej administracji może być coraz bliżej do USA.

Zgodnie z przewidywaniami ogłoszenie Deklaracji Waszyngtońskiej nie spodobało się Chinom. Jak podaje South China Morning Post rzecznik prasowy ministerstwa spraw zagranicznych ChRL obwinia Stany Zjednoczone o generowanie zwiększonego ryzyka i wykorzystywanie sytuacji na Półwyspie Koreańskim jako wymówki do budowania napięcia w regionie. Nazwano to powrotem do zimnowojennego myślenia, prowokującego konfrontację pomiędzy blokami sojuszniczymi.

Z kolei według Hong Mina, cytowanego przez The Korea Times badacza Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia, Korea Północna wykorzysta ostatnie zdarzenia jako usprawiedliwienie zwiększenia nakładów i intensywności prób w obszarze rozwoju broni atomowej. Ponadto będzie traktować to jako pretekst do większej kooperacji i oczekiwania wsparcia ze strony Rosji i Chin, jako naturalnych przeciwników Waszyngtonu. Będzie to także ważny motyw wewnętrznej antypołudniowokoreańskiej propagandy.

