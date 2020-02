Koronawirus. Foxconn wraca do pracy w Zhengzhou

Tajwański Foxconn otrzymał pozwolenie na wznowienie produkcji w Zhengzhou. Fabryka w tej północnej prowincji Chin została zatrzymana przez kryzys epidemiologiczny związany z koronawirusem.

Foxconn wydał komunikat, w którym akcentuje gotowość, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Pracujący w fabryce Foxconn noszą maski ochronne. Część z nich przechodzi także badania lekarskie na obecność koronawirusa lub inne dolegliwości. Firma informuje też pracowników cały czas, jak powinni postępować, by sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.Podobnie jak inne firmy w Azji Foxconn zalecił tajwańskim oficjelom, by nie podróżowali do Chin kontynentalnych. Jeśli ktoś musi wykonać taką podróż, musi uzyskać na nią zgodę samego prezesa Liu Young-Waya.