Koronawirus. HSBC i Shell wysyłają pracowników do domu w Hong Kongu i Singapurze

HSBC i Shell poprosiły pracowników w Hong Kongu i w Singapurze, by wrócili do domów. Powodem takiego zalecenia są osoby zainfekowane wirusem. Miały styczność z pracownikami tych korporacji. Obawy przed rozprzestrzenianiem się epidemii popychają decydentów w Azji do kolejnych restrykcji i działań zapobiegawczych.