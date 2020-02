Koronawirus rozbija światowe łańcuchy dostaw

Przedłużenia przerwy w pracy fabryk w Państwie Środka obawia się coraz więcej firm. Pękają już skomplikowane łańcuchy dostaw. Agencja ratingowa Moody's ostrzega przed światowym kryzysem.

Według "Rzeczpospolitej", to nie będzie spokojny tydzień na światowych giełdach. "Rzeczpospolita" pisze, że wprawdzie Chiński Bank Centralny zapowiedział, że w poniedziałek wyda dodatkowe 21 mld dol., aby ograniczyć przecenę juana, bankierzy inwestycyjni, jak Wolfgang Fink z Goldman Sachs, przypominają, że wirusy nie mają długotrwałego wpływu na nastroje inwestorów, a firmy zaopatrujące się w Chinach mają jeszcze zapasy, ale wirus z Wuhan będzie wisiał nad globalną gospodarką.

"Koronawirus może być czarnym łabędziem jak żaden inny" - zwraca uwagę gazeta na opinię agencji ratingowej Moody's.

Zdaniem dziennika, to wyraz obawy, że mamy do czynienia ze zdarzeniem nieoczekiwanym o daleko idących skutkach. Tym większych, że nie znamy jeszcze na nie lekarstwa. Na razie są straty w ludziach. Firmy liczące na dostawy z Państwa Środka robią się nerwowe.

"Huawei (i jego marka Honor), Xiaomi, Lenovo, ZTE, Realme i Vivo zaczęły zmieniać terminy dostaw nowych urządzeń. Rosyjscy operatorzy telekomunikacyjni mieli otrzymać od partnerów pisma, że przerywają wysyłki z powodu epidemii koronawirusa, gdyż zmusiło to fabryki do przedłużenia świętowania chińskiego Nowego Roku do 10 lutego" - pisze "Rzeczpospolita". Dodaje, że Chińczycy uprzedzają, że "istnieje prawdopodobieństwo przedłużenia tego terminu".