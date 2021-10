Koronawirus w Azji: Korea Płd. chce „żyć z Covid-19”, Tajlandia otwiera turystykę, w Chinach „zero tolerancji”

Korea Płd. łagodzi przepisy i przechodzi na model „życia z covid”, a Tajlandia i Kambodża ostrożnie otwierają się na zagranicznych turystów. Tymczasem Chiny w myśl zasady „zero covid” wprowadzają nowe restrykcje, by wyeliminować wirusa z kraju, a Singapur przywrócił obostrzenia po gwałtownym wzroście liczby zakażeń.

Władze Tajlandii, której gospodarka opiera się w dużym stopniu na turystyce, ogłosiły, że od poniedziałku do kraju będą mogli bez kwarantanny przyjeżdżać w pełni zaszczepieni podróżni z 46 państw i terytoriów, w tym z Polski. W Bangkoku i kilku innych popularnych rejonach turystycznych nie będą obowiązywały prawie żadne restrykcje covidowe.

Bilanse infekcji w Tajlandii znacznie spadły od szczytu z początku sierpnia, gdy zgłaszano ponad 20 tys. nowych przypadków dziennie, jednak wciąż każdej doby notowanych jest tam około 8-10 tys. zakażeń i kilkadziesiąt zgonów. Na Covid-19 zmarło łącznie ponad 19 tys. osób, przy czym prawie wszystkie w czasie trwającej od kwietnia trzeciej fali. W pełni zaszczepiona została około połowa ludności kraju.

Również w Kambodży dobowe bilanse znacznie spadły i codziennie wykrywa się tam obecnie nieco ponad 100 nowych infekcji. Władze kraju planują stopniowe otwieranie się na turystów, a w ramach próby zaszczepieni goście z zagranicy mają być od 30 listopada wpuszczani bez kwarantanny do nadmorskiego miasta Sihanoukville. Szczegóły programu nie są na razie znane, ale ministerstwo turystyki sygnalizuje, że chodzi o turystów "wysokiej klasy", przybywających w grupach.

Spadki bilansów covidowych zanotowano także w Japonii, gdzie rząd zniósł we wrześniu pandemiczny stan wyjątkowy. Po szczycie na przełomie sierpnia i września, gdy każdego dnia zgłaszano tam ponad 20 tys. zakażeń, obecnie notuje się ich kilkaset. Władze Tokio zniosły w tym tygodniu prawie wszystkie ograniczenia dla branży gastronomicznej, wzywając jednak do ostrożności, by uniknąć nawrotu pandemii.

Tymczasem w Korei Południowej po pełnym zaszczepieniu ponad 70 proc. mieszkańców władze ogłosiły zmianę strategii i przejście do modelu "życia z Covid-19". Od poniedziałku zniesione będą ograniczenia czasu pracy restauracji, a przy wejściu do miejsc wysokiego ryzyka trzeba będzie okazywać "paszport szczepień". Covid-19 ma być traktowany jak grypa, a priorytetem władz nie będzie już zapobieganie infekcjom, ale leczenie ciężkich przypadków.

Decyzję podjęto zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mimo że czwarta fala pandemii wciąż nie wygasła. Od lipca dobowe bilanse nie spadają poniżej 1000 nowych infekcji, a w ostatnich dniach oscylują wokół 2 tys. Część ekspertów ostrzega, że zniesienie obostrzeń może doprowadzić do gwałtownego wzrostu zachorowań, zwłaszcza w obliczu ochłodzenia pogody i zbliżającej się zimy.

Do takiego nagłego wzrostu doszło ostatnio w Singapurze. Władze tego ważnego ośrodka międzynarodowego biznesu rozpoczęły w sierpniu drogę do "życia z covid" i zniosły najsurowsze ograniczenia. Wkrótce jednak bilanse infekcji zaczęły gwałtownie rosnąć, a szpitalne oddziały intensywnej terapii zapełniają się chorymi. Rząd przywrócił ograniczenia dotyczące zgromadzeń, a w tym tygodniu przedłużył je o kolejny miesiąc.

Singapur od początku pandemii uchodził za jeden z krajów najlepiej radzących sobie z kryzysem. Przeprowadził też szybką kampanię szczepień, w ramach której w pełni zaszczepiono już około 84 proc. mieszkańców. Po złagodzeniu restrykcji w kraju na większą skalę zaczął się jednak szerzyć wariant Delta i w środę wykryto tam rekordową liczbę ponad 5,8 tys. nowych infekcji. W październiku odnotowano blisko 300 zgonów, podczas gdy od początku pandemii do końca września było ich tylko 55. Mimo wysokiego odsetka szczepień w kraju, 70 proc. zmarłych to osoby niezaszczepione.

Takiego obrotu spraw chcą uniknąć władze Chin, gdzie w pełni zaszczepiono już trzy czwarte ludności. Chiński rząd obstaje przy strategii "zero covid" i stanowczo reaguje nawet na pojedyncze infekcje, by całkowicie wyeliminować koronawirusa z kraju, szczególnie w obliczu zbliżających się zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Granice pozostają zamknięte dla zagranicznych turystów, a podróżujący służbowo i powracający do kraju Chińczycy poddawani są skomplikowanym procedurom biurokratycznym, co najmniej 14-dniowej kwarantannie i wielokrotnym testom na Covid-19.

W ostatnich tygodniach Chiny walczą z nową falą zakażeń wariantem Delta, której pochodzenie nie zostało określone. Od połowy października wykryto około 200 lokalnych infekcji w co najmniej 11 prowincjach i regionach, głównie na północy kraju. By wygasić ogniska choroby, władze ogłosiły surowe lockdowny w trzech miastach, w tym w 4-milionowym Lanzhou. Poszczególne regiony wprowadzają restrykcje wobec osób przybywających z obszarów ryzyka, w tym obowiązkowe testy i kwarantannę. Według ekspertów Chiny raczej nie zrezygnują z obostrzeń na granicach przed latem 2022 roku.

Z Taiyuanu Andrzej Borowiak