Korupcja wpycha Bułgarię w ręce Rosji

Bułgaria należąca do Unii Europejskiej i NATO jest nadal kulturowo związana z Rosją. Te więzy utrzymywane są często poprzez korupcyjne powiązania biznesowe bułgarskich polityków.

Spór polityczny w Bułgarii ma miejsce w realiach ciągłej kampanii wyborczej. Nastroje prorosyjskie mogą stanowić kapitał polityczny. Rosja widzi tu swoją szansę. Zachód jest tym coraz bardziej zniecierpliwiony.

Międzynarodowa ustawa Magnickiego została wprowadzona w 2016 roku przez Departament Skarbu USA w celu nakładania sankcji na urzędników na całym świecie, którzy dopuszczają się łamania praw człowieka bądź korupcji na szeroką skalę.

W 2012 roku ta ustawa posłużyła nałożeniu sankcji na rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za śmierć Siergieja Magnickiego, który reprezentując amerykański fundusz Hermitage Capital Management przed rosyjskim wymiarem sprawiedliwości, odkrył nadużycia w organach skarbowych Federacji Rosyjskiej.

Pięciu znaczących bułgarskich urzędników znalazło się na liście Magnickiego.

Znalezienie się bułgarskich polityków na liście Magnickiego oznacza, że Stany Zjednoczone przyjmują z dużym zaniepokojeniem sytuację wewnętrzną w kraju, który od 2021 roku zmaga się permanentnym kryzysem politycznym. Jak dotąd, wśród państw Unii Europejskiej, poza bułgarskimi politykami na liście sankcyjnej Magnickiego znalazł się jedynie słowacki biznesmen Marián Kočner podejrzany o udział w zleceniu zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka w 2018 roku.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USDT (OFAC) nałożyło sankcje na pięciu obecnych lub byłych bułgarskich urzędników za ich rozległe zaangażowanie w działalność korupcyjną w Bułgarii. Sankcje objęły: Rumena Owczarowa (z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej – BPS), byłego ministra energii w latach 2005-2007, który miał przyjmować łapówki za korzystne dla Rosjan kontrakty na gaz i paliwo jądrowe; Aleksandra Nikołowa, byłego dyrektora elektrowni atomowej w Kozłoduju; Iwana Genowa, byłego posła BPS; Nikołaja Malinowa, byłego posła BPS, a obecnie założyciela Rusofilskiego Stowarzyszenia Narodowego i Władysława Goranowa (z centroprawicowej partii GERB), ministra finansów w rządzie Bojko Borisowa w latach 2017-2020.

- Osoby, które znalazły się na nowej liście, są powiązane albo z kwestią korupcji na najwyższych szczeblach, albo z bułgarską zależnością energetyczną od Rosji i oba te przypadki bardzo wyraźnie wskazują, jakie są główne problemy bułgarskiej rzeczywistości politycznej. Nieprzypadkowe są więc dosyć bezpardonowe odpowiedzi i reakcje ze strony ludzi broniących tego systemu - twierdzi dr Spasimir Domaradzki, politolog związany z Uniwersytetem Warszawskim, w wypowiedzi dla WNP.PL.

Geopolityka i historia determinują działania klasy politycznej w Bułgarii. Rusofobia nie stanowi atutu w polityce bułgarskiej

W kontekście wojny na Ukrainie warto zauważyć, że społeczeństwo bułgarskie jest bardzo podzielone w ocenie działań Rosji rządzonej przez Władimira Putina.

Na tę niejednoznaczną postawę Bułgarów wobec Rosji wpływ ma przede wszystkim wspólna historia Bułgarii i Rosji. W XIX wieku wdzięczność narodu bułgarskiego kierowała się ku Rosji za pomoc w wyzwoleniu kraju z okupacji tureckiej. Bratnia prawosławna i słowiańska Rosja była dla spętanej jarzmem tureckim Bułgarii podobnym wyzwolicielem jak armia Napoleona Bonaparte tworząca na terenach Imperium Rosyjskiego Księstwo Warszawskie, które dla Polaków miało być zalążkiem przyszłej państwowości narodu polskiego.

Odziaływanie Rosji na politykę Bułgarii nie zmieniło się również w XX wieku. Chociaż Bułgaria w okresie I i II wojny światowej zawierała taktyczne sojusze z Niemcami, to jednak miały one znaczenie względem pozycji Bułgarii na Bałkanach, a nie polityki Sofii wobec Moskwy.

Pozytywny stosunek do Rosji nie został zachwiany w Bułgarii nawet w okresie dominacji Związku Radzieckiego po zakończeniu II wojny światowej, wobec którego Sofia znajdowała się na pozycji politycznego satelity. Ponadto przemiany polityczne, jakie zachodziły w 1989 roku w Bloku Wschodnim, nie były udziałem opozycji bułgarskiej, a raczej reformistycznych ruchów w łonie Bułgarskiej Partii Komunistycznej, która przekształciła się w 1990 roku w Bułgarską Partię Socjalistyczną. Stąd również późniejszy ruch reformistyczny i zwrot Bułgarii ku Zachodowi wynikał nie z antagonistycznych postaw wobec Moskwy, a raczej z wyczerpania możliwości traktowania Rosji, która była osłabiona przez transformację lat 90. XX wieku, jako strategicznego partnera.

Część społeczeństwa bułgarskiego dostrzega jednak kwestię oligarchizacji kraju i wpływania Rosji na funkcjonowanie życia politycznego i biznesu w Bułgarii. Niejasne kontakty bułgarskich polityków z Rosją, które wiązały się z licznymi aferami korupcyjnymi, doprowadzały do szeregu wystąpień społeczeństwa, szczególnie głośnych w latach 2012-2014, kiedy to manifestanci jednoznacznie łączyli Rosję z procesem oligarchizacji kraju. Jednakże politycy o nastawieniu antyrosyjskim, którzy nawet dochodzili do władzy, musieli iść na kompromisy z ugrupowaniami, dla których utrzymywanie bliskich relacji z Moskwą jest nadal ważnym elementem tożsamości politycznej.

Nastroje prorosyjskie do dzisiaj mogą stanowić kapitał polityczny. Takie partie jak Odrodzenie (bułg. Възраждане) jawnie opowiadają się za sojuszem z Rosją. Z kolei partia głównego nurtu, jaką jest BSP, prezentuje niejednoznaczną postawę wobec Rosji i sankcji nakładanych na ten kraj w związku z inwazją na Ukrainę. Prezydent Rumen Radew, wywodzący się z tej partii, opowiada się np. za wstrzymaniem europejskich sankcji nałożonych na dostawy rosyjskiego paliwa jądrowego, twierdząc, że dwa reaktory w Kozłoduj mogą być zasilane jedynie z Rosji. Jednocześnie prezydent Radew w swoich dotychczasowych wypowiedziach był dosyć sceptyczny wobec pomocy wojskowej dla Ukrainy.