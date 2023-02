Kosowo: Były premier: rozwiązanie problemu Wspólnoty Gmin Serbskich jedyną drogą do normalizacji stosunków z Belgradem

Rozwiązanie problemu Wspólnoty Gmin Serbskich jest jedyną drogą do normalizacji stosunków z Belgradem - powiedział jeden z liderów kosowskiej opozycji i były premier kraju Ramush Haradinaj. Kwestia utworzenia w ramach Kosowa jednostki autonomicznej dla zamieszkujących kraj Serbów znajduje się w centrum obecnej fazy dialogu Prisztiny i Belgradu; rząd premiera Albina Kurtiego konsekwentnie odmawia jednak jej powołania.

"Prisztina nie może pozostawać zakładnikiem Wspólnoty Gmin Serbskich, rozwiązanie tej kwestii jest jedynym sposobem osiągnięcia ostatecznego porozumienia pomiędzy Kosowem i Serbią" - ocenił lider opozycyjnego Sojuszu dla Przyszłości Kosowa w rozmowie z albańską wersją rozgłośni Głos Ameryki.

"Stany Zjednoczone pomagają Kosowu przejść ostatnią przeszkodę, czyli osiągnąć ostateczne porozumienie z Serbią" - dodał Haradinaj.

Postulowana przez kosowskich Serbów i Serbię jednostka autonomiczna - Wspólnota Gmin Serbskich - miałaby się składać z 10 gmin posiadających większość serbską i odpowiadać za "rozwój ekonomiczny, edukację, zdrowie oraz miejskie i wiejskie planowanie" na tych terenach. Trybunał Konstytucyjny Kosowa określił odnoszące się do Wspólnoty części porozumienia brukselskiego z 2013 r. - którym przewidziano jej utworzenie - niekonstytucyjnymi. Jej utworzeniu sprzeciwia się odtąd strona kosowska.

Ambasada USA w Prisztinie zorganizowała we wtorek spotkanie przedstawicieli władz Kosowa, partii politycznych - w tym przedstawiającej Serbów Serbskiej Listy - oraz organizacji pozarządowych, którego tematem było utworzenie Wspólnoty. W komunikacie podsumowującym rozmowy amerykański ambasador w Kosowie Jeff Hovenier zaznaczył, że "USA nie popierają żadnych rozwiązań łamiących konstytucję Kosowa i które zagrażają jego niepodległości, multietnicznemu charakterowi oraz które przypominają Republikę Serbską w Bośni i Hercegowinie".

W połowie stycznia we wspólnym tekście specjalny wysłannik USA ds. Bałkanów Zachodnich Gabriel Escobar oraz doradca sekretarza stanu USA Derek Chollet podkreślili, że "wypełnienie zobowiązań dotyczących utworzenia Wspólnoty Gmin Serbskich nie zagraża konstytucji Kosowa, od którego władz oczekujemy przedstawienia swojej wizji powołania tej autonomicznej jednostki".

Premier Kosowa Albin Kurti przyznał w sobotę, że nie przedstawiono mu dotąd "odpowiednich argumentów mogących skłonić go do zgody na utworzenie Wspólnoty". Zdaniem serbskiego ambasadora w USA Marka Djuricia jej utworzenie jest "warunkiem wstępnym" jakiegokolwiek porozumienia. "Nie ma argumentów przeciwko Wspólnocie, szczególnie w momencie, kiedy do Serbów w Kosowie strzela się niemal codziennie. Sprzeciwu wobec jej utworzenia nie może szczególnie wygłaszać główny inspirator i ideolog tej przemocy" - powiedział z kolei, mówiąc o kosowskim premierze, Petar Petković, zajmujący się w rządzie Serbii sprawami związanymi z Kosowem. Jakub Bawołek