Kosowo: MSW: pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano rosyjską dziennikarkę

Na przejściu granicznym na północy Kosowa policja zatrzymała w sobotę rosyjską dziennikarkę Darię Asłamową. Poinformował o tym na Facebooku minister spraw wewnętrznych Kosowa Dżelal Sveczla, którego zdaniem aktywność Asłamowej na rzecz wywiadu Rosji udowodniło już kilka krajów.

"Asłamowa uczestniczyła również w wojnie na Ukrainie poprzez udział w sianiu rosyjskiej propagandy na ten temat" - dodał minister.

Sveczla zwrócił uwagę, że Rosjanka próbowała dostać się do Kosowa z Serbii krótko po wzroście napięcia, do którego doszło pomiędzy kosowskimi władzami centralnymi a mniejszością serbską. "To jasno wskazuje na rolę Rosji i jej propagandę, do której dołączyła już Serbia, i które mają na celu destabilizację naszego państwa" - wskazał szef kosowskiego MSW.

W 2017 roku Asłamowej zabroniono wjazdu na teren Mołdawii. Kobieta pracowała wówczas dla dziennika "Komsomolskaja Prawda".